Sequans et iBASIS unissent leurs forces dans les connectivités cellulaires pour permettre le déploiement international des applications Internet des Objets

PARIS--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, leader dans les communications internationales pour les opérateurs et les acteurs du numérique du monde entier, et Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS), développeur et fournisseur de premier plan de puces et modules 5G/4G, ont annoncé aujourd’hui que iBASIS Global Access for Things™ est dorénavant disponible dans le kit d'évaluation Monarch 2 GM02S NEKTAR. Grâce à cette collaboration, les clients de Sequans pourront connecter immédiatement leurs terminaux et choisir les réseaux mobiles offrant des technologies de réseau étendu à basse consommation (LPWAN – Low Power Wide Area Network) mettant à profit la couverture internationale d’iBASIS.

Le kit d'évaluation Monarch 2 GM02S NEKTAR est proposé avec iBASIS Global Access for Things™ pour fournir un accès cellulaire (LTE-M et NB-IoT) aux applications IoT dans le monde entier, mettant à profit la connectivité instantanée et la technologie eSIM/eUICC aux normes GSMA, programmable à distance, mondiale et unique d’iBASIS. L’eSIM d’iBASIS permet aux développeurs de connecter rapidement leur kit de développement à un réseau cellulaire, pratiquement partout dans le monde. La technologie eSIM ouverte inclut Mobile Network Selection Logic, afin d’offrir une architecture de connectivité sur-mesure et personnalisés pour chaque application IoT.

Monarch 2 GM02S est basé sur la puce Monarch 2 LTE-M/NB-IoT de deuxième génération de Sequans, qui est conçue et optimisée pour l’IoT massif. Il offre une faible consommation électrique, à l’avant-garde du secteur, une enclave sécurisée EAL5+ conforme aux normes GSMA pour carte iSIM et une capacité de déploiement à l’échelle mondiale. Le module est fourni avec un kit d'évaluation complet: Monarch 2 GM02S NEKTAR EVK.

« Nous sommes ravis de collaborer avec iBASIS et de bénéficier de sa puissante connectivité eSIM au sein des modules de notre gamme Monarch », a affirmé Didier Dutronc, vice-président exécutif de l’unité commerciale massive IoT chez Sequans. « iBASIS permet de déployer à l’échelle mondiale une connectivité universelle et des solutions innovantes pour l’IoT. »

« Nous sommes ravis d’être associer à Sequans et à leur dernier module avancé, à faible consommation électrique, disposant d’éléments de sécurité avant-gardistes pour LTE-M et NB-IoT avec notre technologie eSIM », a ajouté Nicolas Barret, directeur associé d’iBASIS. « Nous sommes heureux de travailler ensemble pour répondre à la demande explosive de connectivité mondiale provenant des applications massives IoT comme les transports, les balises et les bâtiments intelligents. »

SAMEA-Innovation, une startup française, peut ainsi bénéficier de la nouvelle collaboration avec Sequans et iBASIS : ses capteurs sans fil sont conçus pour optimiser la consommation d’énergie et surveiller la qualité de l'air. SAMEA-Innovation intègre à présent le module Monarch de Sequans et la connectivité cellulaire d’iBASIS. Une démonstration du capteur connecté SENSORIIS® aura lieu au Salon IoT-MtoM, organisé à Paris les 5 et 6 octobre, 2021, sur le stand I19.

Durant cet événement consacré à l’IoT, Alexandre Pebereau, PDG de TOFANE GLOBAL | iBASIS, ouvrira le forum 5G et IoT le mardi 5 octobre, 2021 à 9h30, mettant en exergue les promesses de la 5G pour les marchés de l’IoT. Inscrivez-vous en tant qu’invité d'honneur.

À propos d’iBASIS

Propulsé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste indépendant leader des communications internationales, le troisième plus important opérateur de communications vocales en gros au monde, l'un des trois principaux fournisseurs LTE-IPX avec plus de 700 destinations LTE, ainsi qu’un acteur les plus performants dans les communications Cloud et solutions IoT. iBASIS propose la solution de connectivité Global Access for Things™ de bout en bout, offrant un accès aux IoT cellulaire à source unique (LTE, LTE-M et NB-IoT) à l’échelle mondiale, assuré par la technologie eSIM/eUICC répondant aux normes de la GSMA. iBASIS sert aujourd’hui plus de 1 000 clients grâce à ses 18 bureaux à travers le monde. Pour plus de renseignements, veuillez visiter iBASIS.com.

À propos de SEQUANS

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un développeur et fournisseur de premier plan de solutions de connectivité cellulaire pour l'IoT, proposant des puces et modules à large bande et 5G/4G. Pour les applications massive IoT 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits complet basé sur ses plateformes de puces phares Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1, présentant une faible consommation électrique, à l’avant-garde du secteur, un vaste ensemble de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondiale. Pour les applications IoT à large bande 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits basé sur ses plateformes de puces 4G, Cassiopeia Cat 4/Cat 6, et 5G Taurus haut de gamme, optimisées pour des applications résidentielles, d’entreprise et industrielles à faible coût. Fondée en 2003, Sequans a son siège à Paris, en France, et dispose d’autres bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, en Finlande, à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine. Retrouvez Sequans en ligne sur www.sequans.com, etsuivez-nous sur Twitter est Linked-In.

