MMIT/Evaluate收購Panalgo，為製藥分析和決策加快速度，增強信任

賓夕法尼亞州亞德利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--繼Managed Markets Insight & Technology (MMIT)和Evaluate上月合併成為市值達16億美元的全球製藥商業情報提供商之後，這家由Welsh, Carson, Anderson & Stowe和Hg聯合控股的投資組合公司又宣佈收購Panalgo。Panalgo是頂尖的醫療保健資料分析公司，服務全球多個大型生物製藥、醫療器材和委託研究機構。

MMIT執行長Mike Gallup表示：「MMIT/Evaluate和Panalgo都期望加快醫學證據及分析見解的生成速度，以協助病患及時獲得挽救生命的療法。Panalgo的加入完全符合我們的策略，即打造一流的科技和服務驅動型醫療保健業務，為製藥、生物科技等領域提供服務。」

MMIT/Evaluate希望借助這次收購改變將藥物推向市場的流程。納入Panalgo的旗艦產品即時健康資料(IHD)軟體，MMIT/Evaluate將能夠為客戶提供端到端的商業化平臺，即時提供關鍵的資料驅動解析，讓生命科學領域的領導人能夠更快地做出明智決策。

Panalgo執行長Joseph Menzin博士表示：「快速生成醫學見解、為新療法的有效性和安全性的決策提供資訊以及減少障礙以獲得醫療照護的能力，都滿足了市場的巨大需求。憑藉Panalgo的一流平臺、MMIT由1,300多家生物製藥企業和付費客戶組成的龐大客戶群，以及其被視為黃金標準的處方集資料，我們完全有能力為客戶提供端到端的支援。」

2021年11月1日，科技長Jordan Menzin將出任Panalgo執行長，Joseph Menzin將轉任執行董事長。Panalgo將保留其品牌繼續營運，以提供同樣的創新性IHD軟體和優質的客戶支援。

Jordan Menzin表示：「很高興能夠領導Panalgo下一階段的成長。我們將利用更快、更高效的分析見解來協助客戶解決問題，並最終將治療方法交到有需要的病患手中。」

關於MMIT

近二十年來，MMIT一直專注於解決什麼要進入市場以及為什麼要進入市場的問題，是1,300多家生物製藥企業和付費客戶值得信賴的上市合作夥伴。我們認為，需要治療以挽救生命的病患不應該因為獲取藥物的途徑令人困惑而面臨用藥延誤。作為市場進入資料、分析和見解的一流供應商，我們由臨床醫生、資料專家和市場研究人員組成的專家團隊可以為客戶提供明確的資訊和信心，協助他們做出更好的決定。

MMIT旗下公司有：《健康計畫目錄》和一流的醫療保健出版物的創建者AIS Health；特殊藥物市場進入解析和解決方案的供應商Zitter Health Insights；醫療福利給付的輸注藥物定價和編碼解決方案的市場領導者RJ Health，以及美國傑出的市場進入腫瘤學和專業治療顧問公司The Dedham Group。

如欲瞭解有關MMIT的更多資訊，請造訪mmitnetwork.com或在LinkedIn上關注我們。

關於Evaluate

自1996年以來，Evaluate一直為生命科學產業提供資料、見解和資訊，以便他們就治療和市場領域的高價值投資自信地做出決策。客戶將我們的專有資料和產業資料嵌入到他們的工作流程、工具和過程中，使工作更有效率和效用。如欲瞭解有關Evaluate的更多資訊，請造訪www.evaluate.com並在LinkedIn上關注我們。

關於Panalgo

Panalgo提供的軟體可消除方程式中複雜的程式設計，進而簡化醫療資料分析工作。我們的即時健康資料(IHD)軟體使團隊能夠更快地生成和分享值得信賴的成果，從而幫助他們做出更有影響力的決策。如欲瞭解更多資訊，請造訪panalgo.com並在LinkedIn上關注我們。如要安排IHD軟體的示範，請寄送電子郵件至demo@panalgo.com與我們聯絡。

PJ Solomon和Foley & Lardner分別擔任Panalgo的獨家財務顧問和法律顧問。Silversmith Capital Partners和Transformation Capital是Panalgo的領投者，且日後將繼續是合併後公司的投資者。

關於Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS是首屈一指的美國私募股權公司，專注於醫療保健和科技業。自1979年成立以來，公司的策略一直是與傑出的管理團隊合作，透過營運改善、成長計畫和策略性收購，為投資者創造價值。WCAS籌集和管理的承諾資本總額已超過270億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪wcas.com。

關於Hg

Hg是軟體和服務領域的主要投資者，專注於支持可以改變經營業務方式的企業。其深厚的科技專長，輔之以垂直應用專業化和專門的營運支援，為希望擴大業務規模的管理團隊提供充分的說服力。Hg管理的資金超過370億美元，擁有一支由140多名專業人員組成的投資團隊和超過35名操作員組成的投資組合團隊，為企業提供實用支援，協助他們實現成長目標。Hg在倫敦、慕尼黑和紐約設立據點，投資組合中有超過35家軟體和科技企業。這些企業總價值約700億美元，在全球擁有逾5.5萬名員工，以每年超過20%的速度成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪hgcapital.com。

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