MMIT/Evaluate收购Panalgo，为制药分析和决策加快速度，增强信任

宾夕法尼亚州亚德利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--继Managed Markets Insight & Technology (MMIT)和Evaluate上月合并成为市值达16亿美元的全球制药商业情报提供商之后，这家由Welsh, Carson, Anderson & Stowe和Hg联合控股的投资组合公司又宣布收购Panalgo。Panalgo是一家顶尖医疗健康数据分析公司，服务于全球多个大型生物制药、医疗设备和委托研究机构。

MMIT首席执行官Mike Gallup表示：“ MMIT/Evaluate和Panalgo都期望加快医学证据及分析见解的产出速度，以帮助患者及时获得挽救生命的疗法。Panalgo的加入完全符合我们的战略，即打造一流的技术和服务驱动型医疗保健业务，为制药、生物技术等领域提供服务。”

MMIT/Evaluate希望借助这次收购改变将药物推向市场的流程。通过引入Panalgo的旗舰产品即时健康数据(IHD)软件，MMIT/Evaluate将为客户提供端到端的商业化平台，即时提供关键的数据驱动解析，让生命科学领域的领导者能够更快地做出明智决策。

Panalgo首席执行官Joseph Menzin博士表示：“ 快速产出医学见解、为新疗法的有效性和安全性的决策提供信息以及减少获得护理的障碍的能力，都满足了市场的巨大需求。凭借Panalgo的一流平台、MMIT由1,300多家生物制药企业和付费客户组成的庞大客户群，以及其被视为黄金标准的处方集数据，我们完全有能力为客户提供端到端的支持。”

2021年11月1日，首席技术官Jordan Menzin将出任Panalgo首席执行官，Joseph Menzin将转任执行董事长。Panalgo将保留其品牌继续运营，以提供同样的创新性IHD软件和高质量的客户支持。

Jordan Menzin表示：“ 很高兴能够领导Panalgo下一阶段的发展。我们将通过利用更快、更高效的分析见解来帮助客户解决问题，并最终将治疗方法交到有需要的患者手中。”

关于MMIT

近二十年来，MMIT一直专注于解决什么要进入市场以及为什么要进入市场的问题，是1,300多家生物制药企业和付费客户值得信赖的上市合作伙伴。我们认为，需要通过治疗挽救生命的患者不应该因为药物获取的困惑性而面对延迟用药的情况。作为市场准入数据、分析和见解的领先供应商，我们由临床医生、数据专家和市场研究人员组成的专家团队可以为客户提供明确的信息和信心，帮助他们做出更好的决定。

MMIT旗下公司有：《健康计划目录》和领先的医疗健康出版物的创建者AIS Health；特殊药物市场准入解析和解决方案的供应商Zitter Health Insights；医疗福利覆盖的输注药物定价和编码解决方案市场领导者RJ Health，以及美国杰出的市场准入肿瘤学和专业治疗咨询公司The Dedham Group。

如需了解有关MMIT的更多信息，请访问mmitnetwork.com或在LinkedIn上关注我们。

关于Evaluate

自1996年以来，Evaluate一直为生命科学行业提供数据、见解和信息，以便他们就治疗和市场领域的高价值投资自信地做出决策。客户将我们的专有数据和行业数据嵌入到他们的工作流程、工具和过程中，以提高工作效率和产出。如需了解有关Evaluate的更多信息，请访问www.evaluate.com并在LinkedIn上关注我们。

关于Panalgo

Panalgo提供的软件通过消除方程式中的复杂编程简化医疗数据分析工作。我们的即时健康数据(IHD)软件使团队能够更快地生成和分享值得信赖的成果，从而帮助他们做出更有影响力的决策。如需了解更多信息，请访问panalgo.com并在LinkedIn上关注我们。如要申请获取IHD软件的演示文件，请发送电子邮件至demo@panalgo.com联系我们。

PJ Solomon和Foley & Lardner分别担任Panalgo的独家财务顾问和法律顾问。Silversmith Capital Partners和Transformation Capital是Panalgo的领投方，且日后将继续作为合并后公司的投资方。

关于Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS是一家领先的美国私募股权公司，专注于医疗健康和技术行业。自1979年成立以来，公司的战略一直是与杰出的管理团队合作，通过运营改善、增长计划和战略收购，为其投资者创造价值。WCAS筹集和管理的承诺资本总额已超过270亿美元。如需了解更多信息，请访问wcas.com。

关于Hg

Hg是一家领先的软件和服务投资公司，专注于支持可以改变我们的商业经营方式的企业。其深厚的技术专长，辅之以垂直应用专业化和专门的运营支持，为希望扩大业务规模的管理团队提供充分的说服力。Hg管理的资金超过370亿美元，拥有一支由140多名专业人员组成的投资团队和超过35名操作员组成的投资组合团队，为企业提供操作支持，帮助他们实现增长目标。Hg办公地设在伦敦、慕尼黑和纽约，投资组合中有超过35家软件和科技企业。这些企业总价值约700亿美元，在全球拥有逾5.5万名员工，且这一数字每年以超过20%的速度增长。如需了解更多信息，请访问hgcapital.com。

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