BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) heeft nog een mijlpaal bereikt in zijn baanbrekende samenwerking met H&Mbeyond. Door de Fusion III-lichaamsscanner, ontwikkeld door NeXR Technologies, te installeren en de testfase van de AvatarCloud Fashion-applicatie te starten, opent H&M Duitsland geselecteerde winkels voor het virtueel passen van zijn nieuwe collectie. Van 14 oktober tot 6 november van dit jaar hebben H&M-klanten de mogelijkheid om perfect-fit looks uit de nieuwe collectie virtueel te passen vanuit huis en buiten de openingstijden van de winkel via “digitale paskamers” in twee winkels in Berlijn en een H&M-winkel in Hamburg.

