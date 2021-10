Schlumberger e AVEVA anunciam acordo para promover soluções digitais para operações de produção de petróleo e gás

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger e a AVEVA anunciaram hoje um acordo para integrar soluções digitais de ponta, IA e nuvem para ajudar operadoras a otimizar a produção de petróleo e gás. As empresas trabalharão juntas para simplificar a maneira como as operadoras de energia adquirem, processam e utilizam dados de campo para melhorar a eficiência e o desempenho do poço. O foco inicial da colaboração inclui conectar sistemas de ponta a aplicativos no ambiente de E&P cognitivo da DELFI* para melhor gerenciar a saúde do equipamento e otimizar o desempenho.

“Esta parceria reúne nossas soluções de ponta com o AVEVA PI System™ para permitir acesso ininterrupto a dados acelerando percepções e ação”, afirmou Rajeev Sonthalia, presidente de digital e integração da Schlumberger. “Ao integrar nossa experiência no domínio, tecnologia de ponta segura e aplicativos digitais no ambiente DELFI com a AVEVA, capacitaremos clientes para aumentar a eficiência e transformar suas operações de produção.”

“A transformação digital de infraestrutura crítica requer uma visão estratégica que transcende a tecnologia para impulsionar a eficiência, alcançar resultados de negócios lucrativos e entregar sustentabilidade”, afirmou Andrew McCloskey, diretor de tecnologia da AVEVA. “Recentes eventos macroeconômicos destacaram a necessidade de agilidade em todos os setores. Nossa colaboração com a Schlumberger impulsionará a agilidade operacional e a eficiência da engenharia, permitindo ao mesmo tempo uma entrega mais rápida de novos produtos e serviços para que ativos e operações funcionem mais suavemente.”

A colaboração trará ao mercado os recursos da internet das coisas (Internet of Things, IoT) e de nuvem das duas empresas. Isto inclui as capacidades da plataforma de gerenciamento de dados do AVEVA PI System e a experiência no domínio da Schlumberger e recursos de análises fornecidos pelas soluções de IA e IoT da Agora* e o ambiente DELFI. As empresas também planejam integrações conjuntas de tecnologia, vendas e suporte de serviço, além de atividade de entrada no mercado.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Sobre a AVEVA

A AVEVA é uma líder global em software industrial, impulsionando a transformação digital e a sustentabilidade. Conectando o poder da informação e inteligência artificial com percepção humana, a AVEVA habilita equipes a utilizar seus dados para desbloquear novos valores. Chamamos isso de Inteligência de Desempenho. O abrangente portfólio da AVEVA permite que mais de 20.000 empreendimentos industriais projetem de maneira mais inteligente, operem melhor e impulsionem a eficiência sustentável. A AVEVA oferece suporte a clientes através de um ecossistema confiável que inclui 5.500 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados em todo o mundo. A empresa tem sede em Cambridge, Reino Unido, com mais de 6.500 funcionários e 90 escritórios em mais de 40 países. Saiba mais em www.aveva.com.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, estas declarações contêm termos como “esperar”, “pode ser”, “poder”, “estimar”, “pretender”, “prever”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como previsões ou expectativas sobre a implantação ou benefícios antecipados de tecnologias digitais e parcerias. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos de estratégias digitais, iniciativas ou parcerias; e outros riscos e incertezas detalhados nos mais recentes relatórios 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou caso as premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente daqueles refletidos nessas declarações prospectivas. As declarações aqui contidas são feitas somente na data deste comunicado, e a Schlumberger descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

Copyright © 2021 AVEVA Solutions Limited. Todos os direitos reservados. A AVEVA Solutions Limited é de propriedade do AVEVA Group plc. AVEVA, os logotipos AVEVA os nomes de produtos AVEVA são marcas comerciais ou marcas registradas do AVEVA Group plc ou de suas subsidiárias no Reino Unido e em outros países. Outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas.

