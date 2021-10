NeXR Technologies SE: H&M Germany ouvre des magasins proposant l'option d'essayage virtuel via l'application AvatarCloud

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) a atteint un nouveau jalon dans le cadre de sa coopération inédite avec H&Mbeyond. En installant le scanner corporel Fusion III développé par NeXR Technologies et en lançant simultanément la phase de test de l'application de mode AvatarCloud, H&M Germany ouvre certains magasins sélectionnés offrant l'option Essayage virtuel de sa nouvelle collection. Cette année, du 14 octobre au 6 novembre, les clients de H&M auront la possibilité d'essayer virtuellement des tenues à coupe parfaite de la nouvelle collection, depuis leur domicile et en dehors des horaires d'ouverture de magasin, via les "cabines d'essayage virtuelles" de deux magasins de Berlin et d'un magasin H&M de Hambourg.

Dans le cadre de la phase de test, les clients disposent d'un avatar personnel - une image numérique parfaitement fidèle - créé gratuitement, selon leurs mensurations exactes, par les scanners des boutiques H&M participantes. L'application innovante AvatarCloud de NeXR Technologies permet aux clients d'essayer les tenues dans des styles assortis d'environ 30 pièces d'habillement de la nouvelle collection, sur leur propre avatar. L'élargissement de cette offre d'essayage virtuel à d'autres collections est déjà techniquement possible.

NeXR Technologies SE: H&M Germany ouvre certains magasins sélectionnés offrant l'option Essayage virtuel via l'application AvatarCloud

Cette technologie mise au point par NeXR et perfectionnée avec l'appui de H&Mbeyond. Utilisée dans le secteur du commerce de mode de détail, elle s'efforce non seulement d'offrir aux clients une expérience d'achat numérique passionnante mais également d'analyser quel impact les "cabines d'essayage numériques" peuvent exercer sur leur comportement d'achat. H&Mbeyond, le laboratoire d'innovation de H&M Germany basé à Berlin, est responsable du développement et du pilotage de produits et services novateurs et pertinents pour l'organisation globale de H&M.

Markus Peuler, directeur général de NeXR Technologies SE: "Nous sommes très fiers que H&Mbeyond nous ait considéré comme partenaire de confiance dans leurs démarches d'innovation, immédiatement après le test de fonctionnement dans trois de leurs principaux magasins. Grâce à notre solution d'Essayage virtuelle pour H&M Germany, nous avons atteint un nouveau jalon dans le déploiement de nos produits prévu pour l'exercice actuel. Nous sommes persuadés que cette collaboration nous permettra également d'apporter une contribution de longue durée en matière de durabilité dans l'industrie textile. Il s'agit-là pour nous d'une question essentielle."

L'application AvatarCloud est disponible sur l'AppStore d'Apple et sur Google Play. Pour en savoir plus à propos de AvatarCloud et de la nouvelle collection de H&M veuillez visiter: avatar.cloud.

À propos de NeXR Technologies

NeXR Technologies SE de Berlin (XETRA: NXR) est une société technologique cotée qui met l'accent sur les applications de réalité virtuelle. L'activité de la société est axée sur des avatars numériques personnalisés qui aident les utilisateurs à effectuer plus facilement les tâches quotidiennes. Parmi celles-ci figurent la visualisation du suivi fitness sur l'avatar (NeXR Fitness), l'essayage virtuel de vêtements (NeXR Fashion) ou la participation et la conception d'événements virtuels en direct (NeXR Show) et des présentations à distance (NeXR Seminar). NeXR Technologies possède des compétences clés dans le domaine du développement de scanners 3D, de capture des mouvements, de réalité virtuelle, de production virtuelle, ainsi qu'une connaissance approfondie des modèles commerciaux basés sur le jeu et sur les données. S'appuyant sur deux plateformes multiutilisateurs polyvalentes développées en interne, NeXR Technologies offre des produits et des solutions à de nombreuses industries utilisatrices. NeXR Technologies SE est cotée au General Standard de la Bourse de Francfort. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.nexr-technologies.com.

À propos de H&M

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) a été fondée en Suède en 1947 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Le concept commercial d'H&M est de proposer, dans une optique durable, la mode et la qualité aux meilleurs prix. Outre H&M, le groupe comprend les marques COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME et ARKET, ainsi qu'Afound. Le groupe H&M est présent sur 51 marchés en ligne et possède plus de 5 000 magasins sur 74 marchés, dont des franchises. En 2019, son chiffre d'affaires net a atteint 233 milliards SEK. Le nombre d'employés s'élève à plus de 179 000. Pour en savoir plus, veuillez visiter hmgroup.com.

Langue: Anglais Société: NEXR Technologies SE Charlottenstraße 4 10969 Berlin Allemagne Tél.: +49 (0) 30 403 680 143 Fax: +49 (0) 30 403 680 141 E-mail: l.herrmann@nexr-technologies.com Internet: www.nexr-technologies.com ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W Cotée: Marché réglementé de Berlin, Francfort (General Standard); marché réglementé semi-officiel de Düsseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.