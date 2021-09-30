YIELD App 成為英超足球俱樂部西漢姆聯官方合作夥伴

塔林,愛沙尼亞--(BUSINESS WIRE)--金融科技公司 YIELD App 正式宣布成為英超頂級足球俱樂部西漢姆聯 (West Ham United Football Club) 的官方數位資產財富管理合作夥伴。

YIELD App 於 2021 年 2 月發布，為用戶提供數位資產投資機會，迄今擁有 60,000 名用戶，資產管理規模高達 4 億美元。

YIELD App 首席營運長賈斯汀·懷特 (Justin Wright) 稱：“我們很高興與西漢姆聯隊達成合作。俱樂部強大的社區驅動戰略和對成功高瞻遠矚的願景與我們志同道合。我們期待與俱樂部及其全球球迷建立長久關係。”

YIELD App 用戶現有機會通過整個賽季的主場比賽體驗西漢姆聯隊的熱情好客。

西漢姆聯商務總監內森·湯普森 (Nathan Thompson) 表示：“我們很自豪歡迎 YIELD App 加入我們，也很高興能與這家業內領先的公司達成合作。YIELD App將為我們的粉絲帶來令人興奮的新興投資機會。”

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關於 YIELD App

YIELD App 的理念是人人都應獲得優質的投資機會。團隊致力於釋放數位資產潛力，將其與所有金融市場中有價值的機會相結合，然後將普惠帶向全世界。因此，公司提供了創新的數位財富管理平台，以簡單的方式將傳統金融與去中心化金融聯繫起來。了解更多信息，請訪問 www.yield.app

關於西漢姆聯

西漢姆聯足球俱樂部，是一家位於倫敦的英超足球俱樂部。俱樂部成立於 1895 年，最初名稱為泰晤士鐵廠（Thames Ironworks），於 1900 年才更改今名。俱樂部曾在 1964 年、1975 年和 1980 年三度獲得英格蘭足總杯冠軍，目前在倫敦體育場進行主場比賽。