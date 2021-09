OSAKA, Japan & ASHIYA, Hyogo, Japan--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) en JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (TSE:4552) (“JCR” ) kondigde vandaag een geografisch gerichte exclusieve samenwerkings- en licentieovereenkomst aan voor de commercialisering van JR-141 (INN: pabinafusp alfa), een onderzoeksrecombinant fusie-eiwit van de volgende generatie van een antilichaam tegen de menselijke transferrinereceptor en iduronaat-2-sulfatase (IDS) enzym voor de behandeling van het syndroom van Hunter (ook bekend als mucopolysacharidose type II of MPS II). Het Hunter-syndroom wordt veroorzaakt door een tekort aan IDS en manifesteert zich in verschillende vormen. JR-141, toegepast met J-Brain Cargo®, JCR’s eigen bloed-hersenbarrière (BBB) ​​technologie, is ontwikkeld om het therapeutische enzym over de BBB te transporteren om de hersenen direct te bereiken en zowel de somatische als neuronopathische manifestaties van de ziekte aan te pakken, wat kan leiden tot progressieve cognitieve achteruitgang.

