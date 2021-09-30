ANANDA Scientific與加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院宣布展開採用Liquid StructureTM大麻二酚(CBD)治療鴉片類用藥障礙(OUD)的臨床試驗

科羅拉多州格林伍德村和洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--生物技術製藥公司ANANDA Scientific Inc.今天宣布，將與加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院Jane and Terry Semel研究所合作展開一項臨床試驗，以評估Nantheia™ ATL5作為鴉片類用藥障礙的輔助治療方法的效果。Nantheia™ ATL5是一種採用ANANDA專有投藥技術的含大麻二酚(CBD)的試驗中藥物。目前正在向美國食品藥物管理局(FDA)提交試驗相關試驗中新藥(IND)申請。

臨床前和初步臨床研究顯示，ANANDA的液態結構技術（由以色列耶路撒冷的Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd.提供技術授權）可增強CBD的功效和穩定性。此項創新為多個CBD治療領域帶來了新的可能性，例如促進鴉片類自願節制，並能減少鴉片類治療或成癮患者的鴉片類攝取量。

ANANDA總裁Sohail R. Zaidi表示：「我們很高興能與世界知名研究所合作，進一步推動Nantheia™ ATL5應用於有望為大量鴉片類成癮患者的生活帶來積極影響的領域。眾所周知，鴉片類藥物是美國藥物過量致死的重要驅動因素，而非成癮性療法則是尚未獲得滿足的重大需求。」

該試驗由兩位主要研究者主導：加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院Jane and Terry Semel研究所精神科及生物行為科學和分子及藥物藥理學傑出教授 Edythe London博士和加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院Jane and Terry Semel研究所精神科及生物行為科學系教授Richard De La Garza II博士。此項試驗的經費來自美國國立藥物濫用研究所(NIDA)。

London博士表示：「我們很高興與ANANDA合作展開此項重要試驗，深入研究CBD藥用產品作為鴉片類用藥障礙的替代治療藥物。這是未來扭轉鴉片類氾濫的一個關鍵步驟，鴉片類氾濫是美國和世界各國的重大公共衛生問題。」

De La Garza 博士表示：「我們很高興能與ANANDA攜手推動此項試驗。開發替代鴉片類的非成癮產品可滿足重大醫療需求，有望為很多人的生活帶來積極影響。」

關於ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA是一家以研究為主導的領先生物技術公司，引領評估大麻素治療靶點的高水準臨床研究。公司採用專利投藥技術來提高大麻素和其他植物衍生化合物的生物利用度、水溶性和保存期限穩定性，並專注於生產有效、優質的藥品。除了強大的研究資料，公司還擁有不斷增加的非處方營養保健產品線。公司已在美國和英國成功推出上述產品，並計畫在不久的將來拓展歐盟、中國、澳洲和非洲等其他市場。ANANDA正透過與各大學之間的多項贊助研究協議擴大其研究基礎，提高其技術組合的多樣性。

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