ANANDA Scientific与加州大学洛杉矶分校David Geffen医学院宣布开展采用Liquid StructureTM大麻二酚(CBD)治疗阿片类用药障碍(OUD)的临床试验

科罗拉多州格林伍德村和洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--生物技术制药公司ANANDA Scientific Inc.今天宣布，将与加州大学洛杉矶分校David Geffen医学院Jane and Terry Semel研究所合作开展一项临床试验，以评估Nantheia™ ATL5作为阿片类用药障碍的辅助治疗方法的效果。Nantheia™ ATL5是一种采用ANANDA专有投药技术的含大麻二酚(CBD)的在研药物。目前正在向美国食品药品管理局(FDA)提交试验相关在研新药(IND)申请。

临床前和初步临床研究显示，ANANDA的液态结构技术（由以色列耶路撒冷的Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd.提供技术授权）可增强CBD的功效和稳定性。此项创新为多个CBD治疗领域带来了新的可能性，例如促进阿片类自愿节制，并能减少阿片类治疗或成瘾患者的阿片类摄入量。

ANANDA总裁Sohail R. Zaidi表示：“我们很高兴能与世界知名研究所合作，进一步推进Nantheia™ ATL5应用于有望为大量阿片类成瘾患者的生活带来积极影响的领域。众所周知，阿片类药物是美国药物过量致死的重要驱动因素，而非成瘾性疗法则是尚未获得满足的重大需求。”

该试验由两位主要研究者主导：加州大学洛杉矶分校David Geffen医学院Jane and Terry Semel研究所精神科及生物行为科学和分子及药物药理学杰出教授 Edythe London博士.和加州大学洛杉矶分校David Geffen医学院Jane and Terry Semel研究所精神科及生物行为科学系教授Richard De La Garza II博士。此项试验的经费来自美国国立药物滥用研究所(NIDA)。

London博士表示：“我们很高兴与ANANDA合作开展此项重要试验，深入研究CBD药用产品作为阿片类用药障碍的替代治疗药物。这是未来扭转阿片类泛滥的一个关键步骤，阿片类泛滥是美国和世界各国的重大公共卫生问题。”

De La Garza 博士表示：“我们很高兴能与ANANDA携手推进此项试验。开发替代阿片类的非成瘾产品可满足重大医疗需求，有望为很多人的生活带来积极影响。”

关于ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA是一家以研究为主导的领先生物技术公司，引领评估大麻素治疗靶点的高水平临床研究。公司采用专利投药技术来提高大麻素和其他植物衍生化合物的生物利用度、水溶性和保质期稳定性，并专注于生产有效、优质的药品。除了强大的基于研究的数据，公司还拥有不断增加的非处方营养保健产品线。公司已在美国和英国成功推出上述产品，并计划在不久的将来拓展欧盟、中国、澳大利亚和非洲等其他市场。ANANDA正通过与各大学之间的多项赞助研究协议扩大其研究基础，提高其技术组合的多样性。

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