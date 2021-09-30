全球網路安全論壇(GCF)將於2022年2月舉行，眾多全球領袖將親臨現場

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2022年全球網路安全論壇(Global Cybersecurity Forum, GCF)將於2022年2月1日至2日在利雅德舉行，本次論壇得到了兩聖寺守護者國王薩爾曼·賓·阿卜杜勒-阿齊茲·阿紹德(Salman bin Abdulaziz Al Saud)的大力贊助。

2022年度GCF的主題是「重新思考全球網路秩序」(Rethinking the Global Cyber Order)。本屆論壇將重點關注網路安全方面的深層挑戰，並探討全球網路社群如何充分利用網路空間為人類帶來的諸多益處。GCF將延續之前論壇的良好發展態勢，繼續發展壯大，成為一個以行動為導向、整合全球網路安全社群的全球平臺。透過年度會議、持續研究、設計以及推出新的倡議等行動，GCF旨在促進社會經濟變革、推動擴大有關核心網路安全主題的知識邊界、促進投資，並為網路空間的全球合作奠定基礎。

論壇將舉行多場互動和動態的討論和會議，吸引眾多代表高層決策者、產業領袖、非政府組織的專家、國際組織和學術界的傑出演講者和參與者，推動多角度及多種經驗背景的對話，並涵蓋一系列子主題，包括：

網路空間中不斷演變的國際秩序；

網路安全威脅的現狀和未來發展；

利用未來技術解決網路安全威脅；

未來工作中網路安全的人文因素；

充分利用市場力量和經濟激勵

彌合全球網路鴻溝，加強以人為本的網路安全

GCF由沙烏地阿拉伯國家網路安全署(National Cybersecurity Authority, NCA)主辦，於2020年2月沙烏地阿拉伯王國擔任G20主席國期間推出。作為一個全球平臺，論壇旨在為所有人建立一個更具彈性、更安全的網路空間。平臺強調不同利害關係人和國家之間的國際合作對於達成上述目的的重要性。根據這些目標，GCF召集了來自全世界的前國家元首、產業領袖、政策制定者、國際組織的資深代表、傑出學者和思想領袖，以及來自金融、衛生、能源和交通運輸部門的高階主管。

新冠疫情爆發後，GCF主辦了其首次線上對話大會，主題為「網路空間：現狀及未來」(Cyberspace: What Now, What Next?)，吸引了來自100多個國家的超過25萬人參與。多場跨學科會議涵蓋了全球網路安全界的一系列重大主題，包括經濟激勵、人才缺口、投資、信任、網路外交、整合認知(integrated awareness)和針對網路衝突的準備等。

GCF團隊歡迎全球各界積極參加即將舉行的論壇活動，並期待團結各方力量，擴大對話並推動行動，為所有人創造一個更安全的網路空間。

*來源：AETOSWire

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