全球网络安全论坛(GCF)将于2022年2月举行，众多全球领袖将亲临现场

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2022年全球网络安全论坛(Global Cybersecurity Forum, GCF)将于2022年2月1日至2日在利雅得举行，本次论坛得到了两圣地监护人国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(Salman bin Abdulaziz Al Saud)的大力赞助。

2022年度GCF的主题是“重新思考全球网络秩序”(Rethinking the Global Cyber Order)。本届论坛将重点关注网络安全方面的深层挑战，并探讨全球网络社区如何充分利用网络空间为人类带来的诸多益处。GCF将延续之前论坛的良好发展势头，继续发展壮大，成为一个以行动为导向、整合全球网络安全社区的全球平台。通过年度会议、持续研究、设计以及推出新的倡议等行动，GCF旨在促进社会经济变革、推动扩大有关核心网络安全主题的知识边界、促进投资，并为网络空间的全球合作奠定基础。

论坛将举行多场互动和动态的讨论和会议，吸引众多代表高层决策者、行业领袖、非政府组织的专家、国际组织和学术界的杰出演讲者和参与者，推动多角度及多种经验背景的对话，并涵盖一系列子主题，包括：

网络空间中不断演变的国际秩序；

网络安全威胁的现状和未来发展；

利用未来技术解决网络安全威胁；

未来工作中网络安全的人文因素；

充分利用市场力量和经济激励

弥合全球网络鸿沟，加强以人为本的网络安全

GCF由沙特国家网络安全管理局(National Cybersecurity Authority, NCA)主办，于2020年2月沙特阿拉伯王国担任G20主席国期间推出。作为一个全球平台，论坛旨在为所有人建立一个更具弹性、更安全的网络空间。平台强调不同利益相关者和国家之间的国际合作对于达成上述目的的重要性。根据这些目标，GCF召集了来自全世界的前国家元首、行业领袖、政策制定者、国际组织的高级代表、杰出学者和思想领袖，以及来自金融、卫生、能源和交通运输部门的高管。

新冠疫情爆发后，GCF主办了其首次在线对话大会，主题为“网络空间：现状及未来”(Cyberspace: What Now, What Next?)，吸引了来自100多个国家的超过25万人参与。多场跨学科会议覆盖了全球网络安全界的一系列重大主题，包括经济激励、人才缺口、投资、信任、网络外交、整合认知(integrated awareness)和针对网络冲突的准备等。

GCF团队欢迎全球各界积极参加即将举行的论坛活动，并期待团结各方力量，扩大对话并推动行动，为所有人创造一个更安全的网络空间。

*来源：AETOSWire

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