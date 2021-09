DriveWealth faz parceria com Racional App para fornecer acesso ao mercado de ações dos EUA aos investidores Millennial e Generation Z no Chile

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--DriveWealth, LLC, pioneira em investimento fracionário e financiamento incorporado, anunciou hoje uma parceria com a Vector Capital Corredores de Bolsa SpA, uma corretora que tem parceria com a Racional. A Racional é uma plataforma de investimento móvel com base no Chile que permite aos investidores da geração Y e da geração Z economizar facilmente com uso de portfólios passivos de baixo custo para alcançar suas metas financeiras. Ao aproveitar a tecnologia de negociação fracionária em tempo real da DriveWealth e a infraestrutura de corretagem baseada em API, os investidores chilenos terão acesso para investir em ações dos EUA pela primeira vez.

Anteriormente, o acesso a investimentos nos EUA exigia mínimos elevados e era reservado a indivíduos de alto patrimônio líquido com contas internacionais, deixando a maior parte da população chilena sem acesso. Os usuários da Racional, através da Vector Capital, uma corretora sob supervisão da Comissão do Mercado Financeiro (CMF), agora poderão investir em uma base equivalente ao dólar (ou seja, ações fracionárias) em mais de 6.000 títulos e ETFs dos EUA, permitindo que os investidores comuns possam investir sem requisitos mínimos e por conta própria nos EUA. A plataforma de investimento tudo-em-um da Racional é especialmente benéfica às gerações mais jovens, como a geração Y e a geração Z, pois permite que comecem a investir diretamente nos mercados dos EUA, iniciando com menos de US$ 10.

"Criar acesso para investir nos mercados dos EUA mediante investimentos integrados é uma etapa crucial para a democratização mundial dos serviços financeiros", disse Bob Cortright, fundador e Diretor Executivo da DriveWealth. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Racional App e a Vector Capital para remover as barreiras tradicionais de investimento nos mercados dos EUA para a população chilena, para que possam se tornar proprietários de seus futuros financeiros e formar riqueza a longo prazo em seus próprios termos."

"Este é o marco mais relevante para a indústria chilena em décadas. Atualmente, apenas 2,7% da população do Chile tem acesso a uma conta de corretora, e apenas alguns deles têm recursos para investir fora do mercado de ações local do Chile. Agora, e graças à parceria com a DriveWealth, o mercado dos EUA é facilmente acessível a toda sua população chilena, disse Boris Garafulic Domínguez, Diretor Executivo da Racional. "Este é um passo essencial em nosso rumo de nos tornar o aplicativo de investimento tudo-em-um definitivo para a América Latina."

Sobre a DriveWealth

A DriveWealth, pioneira na negociação de ações fracionárias e investimentos incorporados, é uma empresa de tecnologia visionária que capacita mais de 100 parcerias ao redor do mundo a envolver seus clientes, colocando os mercados na palma de suas mãos. Acreditamos que o futuro é fracionário, transacional e móvel. Cada dispositivo móvel deve ser uma porta de acesso a produtos, serviços, consultoria e assistência de investimento e poupança para cidadãos mundiais de todas as idades, classes de riqueza e níveis de especialização financeira. O incomparável suporte de consultoria e a plataforma de tecnologia de vigor industrial com base em nuvem da DriveWealth permitem que as parcerias ofereçam experiências de investimento de marca para estimular a aquisição, fidelidade, retenção e crescimento da receita de clientes. O compromisso da DriveWealth com a evolução e inovação contínuas a torna a parceria de escolha a fim de impulsionar o futuro dos investimentos. Para mais informação, acesse drivewealth.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.