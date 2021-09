Développement durable en Arctique russe : TotalEnergies s’engage pour la protection de la biodiversité dans le cadre du projet Arctic LNG 2

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

En ligne avec son principe d’action de transparence en matière de développement durable et d’engagement avec la société civile, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) publie sur son site internet l’étude d’impact environnemental et sociétal (ESHIA) ainsi que la stratégie de protection de la biodiversité du projet Arctic LNG 2, dans lequel la Compagnie détient une participation directe et indirecte1 de 21,64 %.

Sur la base de cette étude d’impact, et en appliquant les normes de performance internationales les plus strictes, le projet Arctic LNG 2 a défini un ensemble d’actions qui seront mises en œuvre dans le but de minimiser son empreinte environnementale et sociétale et de produire un impact positif sur la biodiversité et les communautés locales. Ces mesures feront l’objet d’un suivi par des institutions tierces, notamment par l’ensemble des agences de crédit internationales qui contribueront au projet et ont engagé un dialogue exigeant avec ce dernier pour renforcer ses engagements sur la base de la norme de performance 6 de l’IFC (International Finance Corporation).

La stratégie de protection de la biodiversité du projet s’articulera notamment autour des plans et programmes suivants :

le programme de gestion de la conservation de la biodiversité (PGCB) conforme aux recommandations du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de la Fédération de Russie ;

le plan de gestion de la biodiversité (PGB) définissant les engagements et les mesures prises à la suite de l’étude d’impact (ESHIA) afin d’éviter, de réduire et, si nécessaire, de compenser les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes ;

le plan d’action pour la biodiversité (PAB) définissant les engagements et les actions spécifiques prises par le projet en conformité avec la norme de performance 6 de l’IFC, qui prévoit la conservation des habitats naturels et des gains nets pour les habitats critiques ;

le programme de suivi et d’évaluation de la biodiversité (PSEB) qui vise à mesurer les résultats des plans mis en œuvre en faveur de la biodiversité.

Ces plans et programmes seront publiés par TotalEnergies au fur et à mesure de leur approbation.

« Acteur majeur de la transition énergétique, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations. C’est pourquoi nous avons pris l’engagement de contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, dont ceux liés à la préservation de la biodiversité », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « Les projets de GNL que nous développons dans le nord de la Russie génèrent des attentes légitimement élevées sur les plans de l'environnement et de la biodiversité. Nous les prenons en considération avec sérieux et responsabilité. Nous mobilisons d’importantes ressources pour que ces projets soient mis en œuvre et opérés de manière exemplaire. Notre engagement vis à vis de nos parties prenantes est de répondre en toute transparence à leurs questions et de partager avec elles les études et la documentation sur le sujet. »

À propos d’Arctic LNG 2

Arctic LNG 2 est un projet GNL en cours de construction, composé de trois trains de gaz naturel liquéfié (GNL), ayant chacun une capacité nominale de 6,6 millions de tonnes par an (Mt/a). Afin de réduire l’empreinte environnementale, ces trains seront installés sur trois plates-formes gravitaires (gravity-based structures, ou GBS), ancrées sur les rives de l’Ob, le fleuve qui borde la péninsule de Gydan, dans le nord de la Russie.

TotalEnergies détient une participation directe de 10 % dans ce projet, aux côtés de Novatek (60 %), dont TotalEnergies est actionnaire à hauteur de 19,4 %, CNOOC (10 %), CNPC (10 %) et du consortium Mitsui-Jogmec (10 %).

Le premier train devrait alimenter les marchés internationaux en GNL en 2023. Ce GNL permettra notamment de répondre aux besoins croissants en énergie des pays asiatiques, dans lesquels il remplacera le charbon dans la production d’électricité, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

À propos de l’Ambition Biodiversité de TotalEnergies

Acteur majeur de la transition énergétique, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations. La Compagnie s’engage à contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, dont ceux liés à la préservation de la biodiversité.

Consciente des enjeux de gestion de l’environnement et d’utilisation des ressources naturelles de la planète, TotalEnergies veille à limiter les impacts environnementaux de l’ensemble de ses projets et opérations selon la logique d’action Éviter-Réduire-Compenser.

À l’occasion de la préparation du Plan mondial de la Biodiversité des Nations unies, TotalEnergies réaffirme ses engagements en faveur de la biodiversité :

Respecter les zones d’exclusion volontaire ; Gérer la biodiversité dans nos nouveaux projets ; Gérer la biodiversité sur nos sites existants ; Promouvoir la biodiversité.

> En savoir plus

____

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TotalEnergies », « Compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

1 Via sa participation de 19,4 % dans la société Novatek qui détient 60 % du projet Arctic LNG 2