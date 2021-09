ANANDA Scientific e David Geffen School of Medicine UCLA Anuncia Ensaio Clínico Utilizando Canabidiol Estrutura LíquidaTM (CBD) para o Tratamento de Transtorno por Uso de Opioides (OUD)

GREENWOOD VILLAGE, Colorado e LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--ANANDA Scientific Inc., uma empresa farmacêutica de biotecnologia, anunciou hoje o início de um ensaio clínico a ser feito em colaboração com o Jane and Terry Semel Institute na David Geffen School of Medicine da UCLA, para avaliar Nantheia™ ATL5, uma droga experimental que usa canabidiol (CBD) na tecnologia de entrega de propriedade da ANANDA como um tratamento adjuvante para transtorno por uso de opioides. Um pedido de novo medicamento investigacional (IND) está sendo submetido à Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para este ensaio.

Estudos pré-clínicos e clínicos iniciais mostram que a tecnologia de Liquid Structure da ANANDA (licenciada da Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. em Jerusalém, Israel) melhora a eficácia e estabilidade do CBD. Essa inovação cria um novo potencial para a terapêutica do CBD, em áreas como a facilitação da preservação voluntária de opioides e a capacidade de reduzir a ingestão de opioides em pacientes em tratamento ou dependentes de opioides.

“Estamos entusiasmados por trabalhar com uma instituição de renome mundial para avançar ainda mais nas aplicações do Nantheia™ ATL5 em uma área que pode impactar positivamente a vida de um grande número de pessoas que sofrem de dependência de opioides. É bem sabido que os opioides são um grande impulsionador das mortes por overdose nos Estados Unidos e que uma terapia não viciante é uma necessidade significativa não atendida”, disse Sohail R. Zaidi, presidente da ANANDA.

Este estudo está sendo conduzido pelos investigadores principais Edythe London, Ph.D., Distinto Professor de Psiquiatria e Ciências Biocomportamentais, bem como Farmacologia Molecular e Medicinal no Jane and Terry Semel Institute na David Geffen School of Medicine UCLA, e Richard De La Garza II, Ph.D., Professor de Psiquiatria e Ciências Biocomportamentais no Jane and Terry Semel Institute na David Geffen School of Medicine UCLA. O financiamento para este ensaio é do National Institute on Drug Abuse (NIDA).

“Estamos muito satisfeitos por colaborar com a ANANDA neste estudo significativo que expande a pesquisa de medicamentos CBD como alternativas terapêuticas para o Transtorno por Uso de Opioides”, disse o Dr. London. “Este é mais um passo crítico para reverter a epidemia de opioides, um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos e no mundo”.

“Estamos entusiasmados com o avanço deste estudo em conjunto com a ANANDA”, disse o Dr. De La Garza. “O desenvolvimento de alternativas não viciantes aos opioides atende a uma necessidade médica importante e tem o potencial de impactar positivamente a vida de um grande número de pessoas”.

SOBRE ANANDA SCIENTIFIC

A ANANDA é uma empresa líder de biotecnologia focada em pesquisa, pioneira em estudos clínicos de alto calibre avaliando alvos terapêuticos para canabinoides. A empresa utiliza tecnologias de entrega patenteadas para tornar os canabinoides e outros compostos derivados de plantas altamente biodisponíveis, solúveis em água, e de vida útil estáveis e foca na produção de produtos farmacêuticos eficazes e de qualidade premium. Consistente com seus robustos dados baseados em pesquisas, a empresa também possui um pipeline crescente de produtos nutracêuticos sem receita. A empresa lançou com sucesso esses produtos nos EUA e Reino Unido, com expansão para mercados adicionais como a União Europeia, China, Austrália e África planejada para o futuro próximo. A ANANDA está expandindo sua base de pesquisa através de múltiplos acordos de pesquisa patrocinados com universidades para diversificar seu portfólio de tecnologia.

