ChromaDex與國藥星鯊合作，將Tru Niagen®跨境銷售到中國大陸

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ChromaDex Corp. (NASDAQ: CDXC)今天宣布與國藥控股星鯊製藥（廈門）有限公司（簡稱「國藥星鯊」）合作，在中國大陸推展Tru Niagen®的跨境銷售。國藥星鯊是國藥控股的子公司，業務包括藥品製造、藥品行銷和經銷，以及食品補充劑和保健品，是國藥控股食品補充劑和保健品的主要平臺。國藥控股是中國國務院國有資產監督管理委員會(SASAC)直屬的大型醫療保健集團，擁有涵蓋研發、製造、物流配送、零售連鎖、醫療保健、工程服務、會展、國際商務和金融服務的完整產業價值鏈。國藥星鯊和ChromaDex還將合作確保產品在中國獲得保健食品註冊。

Tru Niagen®是美國的一個暢銷品牌，用於激發NAD+水準和高齡健康。根據聯合國經濟和社會事務部的資料，2020年中國50歲以上人口比例達到32.8%，預計到2040年將達到45.2%。2020年中國人口普查和中國國家統計局估計，中國60歲以上人口超過2.6億。

ChromaDex執行長Rob Fried表示：「我們對與國藥星鯊合作深感榮幸和自豪，相信該夥伴關係將使ChromaDex成為解決中國人民與年齡相關的健康問題的重要參與者。」

Tru Niagen®目前在多家跨境電商平臺（包括天貓、京東、微信和考拉海購）上向中國消費者發售，並且在香港和澳門的200多家屈臣氏門市有售。

Tru Niagen®是旗艦消費品牌，含有Niagen®（獲得專利的煙醯胺核苷，即Nicotinamide Riboside, NR）。是全球市場中更有效的NAD+前體，尤其是較NMN(煙酰胺單核苷酸)而言。Niagen®的滋補效果得到13項已發表和同行評議臨床試驗的支持。Niagen®已獲得世界四大監管部門的法規認可：美國食品藥物管理局(FDA)、加拿大衛生部、歐盟委員會和澳洲藥物管理局(TGA)。

欲瞭解有關支援Tru Niagen®的科學發現的更多資訊，請造訪www.truniagen.com。

欲瞭解有關ChromaDex的更多資訊，請造訪www.chromadex.com。

關於ChromaDex：

ChromaDex Corp.是一家致力於高齡健康的全球性生物科學公司。由世界知名科學家組成的ChromaDex團隊正在對煙醯胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)進行開創性研究，NAD+水準會隨著年齡增長而下降。ChromaDex是NAD+前體煙醯胺核苷(NR)的創新者，NR已作為旗艦成分Niagen®進行了商業化。煙醯胺核苷和其他NAD+前體受到ChromaDex專利組合的保護。ChromaDex提供Niagen®作為其消費產品Tru Niagen®中的唯一活性成分，不僅在www.truniagen.com上有售，還透過與全球零售商和經銷商的夥伴關係發售。ChromaDex維護著一個網站：www.chromadex.com，會定期在該網站上發布其新聞稿的副本以及有關公司的其他資訊和財務資訊。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含修訂版《1933年證券法》第27A條和修訂版《1934年證券交易法》第21E條所界定的前瞻性陳述，包括與此夥伴關係能否打開新的經銷通路，讓中國消費者更容易獲得Tru Niagen®相關的陳述。不屬於歷史事實描述的陳述構成前瞻性陳述，並且經常但不總是可以透過諸如下列措辭的使用加以識別：「預計」、「預期」、「打算」、「估計」、「計畫」、「潛在」、「可能」、「大概」、「相信」、「尋求」、「可」、「將」、「應該」、「或可」或上述措辭的否定形式或其他類似表述。有關ChromaDex以及可能影響前瞻性陳述實現之風險因素的更多詳細資訊，請參見ChromaDex截至2020年12月31日會計年度的Form 10-K年報、ChromaDex Form 10-Q季報以及ChromaDex提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件，這些文件的副本可從SEC網站www.sec.gov獲得。謹此提醒讀者不要過分依賴上述前瞻性陳述，此類陳述僅反映了本文發布當日的情況；取決於上述風險因素和ChromaDex與國藥星鯊之間最終確定的合作條款的情況，實際結果可能與上述前瞻性陳述所提示的結果存在重大差異。所有前瞻性陳述的全部內容均受本警示性聲明的約束，ChromaDex沒有義務修訂或更新本新聞稿以反映本文發布日期之後的事件或情況。

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