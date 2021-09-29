ChromaDex与国药星鲨合作，将Tru Niagen®跨境销售到中国大陆

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ChromaDex Corp. (NASDAQ: CDXC)今天宣布与国药控股星鲨制药（厦门）有限公司（简称“国药星鲨”）合作，在中国大陆开展Tru Niagen®的跨境销售。国药星鲨是国药控股的子公司，业务包括药品制造、药品营销和分销，以及食品补充剂和保健品，是国药控股食品补充剂和保健品的主要平台。国药控股是国务院国有资产监督管理委员会(SASAC)直属的大型医疗保健集团，拥有涵盖研发、制造、物流配送、零售连锁、医疗保健、工程服务、会展、国际商务和金融服务的完整产业价值链。国药星鲨和ChromaDex还将合作确保产品在中国获得保健食品注册。

Tru Niagen®是美国的一个畅销品牌，用于激发NAD+水平和老龄健康。根据联合国经济和社会事务部的数据，2020年中国50岁以上人口比例达到32.8%，预计到2040年将达到45.2%。2020年中国人口普查和中国国家统计局估计，中国60岁以上人口超过2.6亿。

ChromaDex首席执行官Rob Fried表示：“我们对与国药星鲨合作深感荣幸和自豪，相信该伙伴关系将使ChromaDex成为解决中国人民与年龄相关的健康问题的重要参与者。”

Tru Niagen®目前在多家跨境电商平台（包括天猫、京东、微信和考拉海购）上向中国消费者发售，并且在香港和澳门的200多家屈臣氏门店有售。

Tru Niagen®是旗舰消费品牌，含有Niagen®（获得专利的烟酰胺核苷，即NR）。Niagen®是全球市场中更有效的NAD+前体，尤其是较NMN(烟酰胺单核苷酸)而言。Niagen®的滋补效果得到13项已发表和同行评议临床试验的支持。Niagen®已获得世界四大监管部门的监管认可：美国食品药品管理局(FDA)、加拿大卫生部、欧盟委员会和澳大利亚药物管理局(TGA)。

欲了解有关支持Tru Niagen®的科学发现的更多信息，请访问www.truniagen.com。

欲了解有关ChromaDex的更多信息，请访问www.chromadex.com。

关于ChromaDex：

ChromaDex Corp.是一家致力于老龄健康的全球性生物科学公司。由世界知名科学家组成的ChromaDex团队正在对烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)进行开创性研究，NAD+水平会随着年龄增长而下降。ChromaDex是NAD+前体烟酰胺核苷(NR)的创新者，NR已作为旗舰成分Niagen®进行了商业化。烟酰胺核苷和其他NAD+前体受到ChromaDex专利组合的保护。ChromaDex提供Niagen®作为其消费产品Tru Niagen®中的唯一活性成分，不仅在www.truniagen.com上有售，还通过与全球零售商和分销商的伙伴关系发售。ChromaDex维护着一个网站：www.chromadex.com，会定期在该网站上发布其新闻稿的副本以及有关公司的其他信息和财务信息。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含修订版《1933年证券法》第27A条和修订版《1934年证券交易法》第21E条所界定的前瞻性陈述，包括与此伙伴关系能否打开新的分销渠道，让中国消费者更容易获得Tru Niagen®相关的陈述。不属于历史事实描述的陈述构成前瞻性陈述，并且经常但不总是可以通过诸如下列措辞的使用加以识别：“预计”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“潜在”、“可能”、“大概”、“相信”、“寻求”、“可”、“将”、“应该”、“或可”或上述措辞的否定形式或其他类似表述。有关ChromaDex以及可能影响前瞻性陈述实现之风险因素的更多详细信息，请参见ChromaDex截至2020年12月31日财年的Form 10-K年报、ChromaDex Form 10-Q季报以及ChromaDex提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件，这些文件的副本可从SEC网站www.sec.gov获得。谨此提醒读者不要过分依赖上述前瞻性陈述，此类陈述仅反映了本文发布当日的情况；取决于上述风险因素和ChromaDex与国药星鲨之间最终确定的合作条款的情况，实际结果可能与上述前瞻性陈述所提示的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述的全部内容均受本警示性声明的约束，ChromaDex没有义务修订或更新本新闻稿以反映本文发布日期之后的事件或情况。

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