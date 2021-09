Lancement de Space Data Marketplace

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui marque le lancement du projet Space Data Marketplace dont la mission est de faciliter l'accès aux données spatiales et créer de la valeur pour l'ensemble de l'industrie spatiale en France, en Europe et à l'international grâce à des cas d’usage à impacts face aux défis de la société.

Soutenue par le plan France Relance et le CNES, Space Data Marketplace est porté par le consortium conduit par Dawex et rassemblant Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes, Thales Alenia Space, Geoflex, VisioTerra, namR, Altametris, Murmuration et Occitanie Data tirant parti des capacités avancées de la plateforme pour distribuer et accéder à une offre riche de données spatiales et de services associés.

Space Data Marketplace favorise l'accès aux données spatiales et leur plus large exploitation, grâce :

à une technologie d'échange de données innovante qui simplifie et fluidifie la circulation des données et l'accès aux services associés,

au développement d'applications révolutionnaires dans le domaine de l'analyse d'images satellitaires, de la simulation et de la 3D.

Space Data Marketplace sera le point de rencontre pour l'industrie spatiale et toutes les organisations de nombreux secteurs montrant un intérêt croissant pour l’exploitation des données spatiales. Réunissant la technologie la plus sophistiquée et des entreprises leaders au sein du consortium, Space Data Marketplace est l’espace de confiance pour l’échange et le partage de données spatiales entre les acteurs économiques, institutions et organisations publiques. Cet environnement favorise la création de solides partenariats pour démultiplier la créativité, générer de nouvelles opportunités, et ainsi contribuer au développement de l’industrie spatiale.

« C’est un honneur et une grande fierté de contribuer au développement de Space Data Marketplace, en apportant à l'industrie les moyens de créer des partenariats de données forts », précise Laurent Lafaye, co-CEO de Dawex. « Des cas d’usage particulièrement inspirants voient le jour, comme la rénovation de l’habitat et les mises en conformité énergétique pour répondre aux défis du changement climatique, ou l’optimisation de la logistique et de la mobilité avec le développement de services de livraison au dernier mètre. Stimulatrice d'innovation, Space Data Marketplace sera le pilier de tout un écosystème consommateur de données spatiales. »

Les données spatiales regorgent d'informations essentielles qui trouveront de nombreux usages dans de multiples secteurs d'activité. Démocratiser l'accès aux données spatiales permettra d'accélérer l'innovation et la création de valeur au sein d'un écosystème élargi, contribuant directement à l'essor de l'industrie spatiale.

A propos de Dawex

Dawex est le leader technologique de plateforme d’échange de données et de data marketplace. Dawex a pour mission de faciliter et d’accélérer la circulation de données entre les acteurs économiques, institutionnels et organisations publiques, et de contribuer ainsi au développement de l’économie de la donnée. Reconnue “Technology Pioneer” par le Forum Économique Mondial, Dawex est membre de Gaia-X et membre fondateur de la Data Exchange Association. Créée en 2015, Dawex est une société française qui étend ses activités commerciales en Asie, aux Etats Unis et au Moyen Orient. Pour plus d'informations : www.dawex.com

A propos d’Airbus

Airbus est le pionnier d'une industrie aéronautique et spatiale durable, pour un monde sûr et uni. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans l'aérospatial, la défense et les services connectés. Dans le domaine de l'aviation commerciale, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi qu'un acteur mondial de premier plan dans le spatial. Dans le domaine des hélicoptères civils et militaires, Airbus fournit les solutions et les services les plus performants au monde. Pour plus d'informations : www.airbus.com/

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

A propos de Thales Alenia Space

Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 1,850 milliard d’euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes dans 10 pays avec 17 sites en Europe et une implantation industrielle aux Etats-Unis. Pour plus d'informations : www.thalesaleniaspace.com

A propos de Geoflex

Geoflex est un opérateur de services cloud améliorant les applications GPS / GNSS pour atteindre un positionnement sûr et précis, jusqu’à 4 centimètres, sur terre, en mer et dans les airs. Geoflex fournit une hypergéolocalisation universelle aux trains, voitures, navires, drones, etc. et collabore avec des acteurs mondiaux de ces marchés. Ce système d'hypergéolocalisation repose sur une alliance unique entre un portefeuille de brevets développés durant plus de 10 ans par le CNES, et une équipe chevronnée dans les services d’augmentation GNSS. Pour plus d'informations : www.geoflex.xyz

A propos de VisioTerra

Créée en 2004, VisioTerra est une société de Conseil Scientifique en Observation de la Terre. Ses prestations incluent le développement d’outils logiciels pour la mise en œuvre de géoservices de surveillance automatique, notamment pour l’environnement et l’agriculture de précision, l’expertise et la formation en télédétection, la communication sur la richesse des données satellites et la génération de produits cartographiques utilisables par les Systèmes d’Information Géographique. Pour plus d'informations : www.visioterra.com

A propos de namR

Pure player de la data, namR est un producteur de données contextuelles géolocalisées qui a pour mission de décrire le monde par la donnée. Forte de ses 4 années de recherche et développement, namR crée, transforme, et valorise au quotidien des milliards de données source (ou brutes) pour produire des attributs originaux et inédits qui permettent aux acteurs publics et privés de valoriser leur patrimoine, de piloter efficacement leurs transformations et de fluidifier la prise de décision. Pour plus d'informations : https://namr.com

A propos de Altametris

Altametris crée, exploite et valorise le patrimoine digital de toutes les infrastructures pour sécuriser et optimiser leur rendement, en respectant les fondamentaux industriels. Altametris propose des Services de conseil et d'accompagnement, un catalogue de Solutions clé en main, et une Suite logicielle en ligne. Pour plus d'informations : www.altametris.com

A propos de Murmuration

Murmuration utilise une technologie de pointe pour intégrer la dimension environnementale dans la prise de décision. Des outils experts dédiés aux collectivités locales et aux décideurs politiques, à la sensibilisation du grand public, MURMURATION dispose d'une large gamme de services. L'entreprise quantifie et prédit l'impact environnemental des activités humaines autour des axes : air, eau, biodiversité et urbanisation. Basés sur l'utilisation des données d'observation de la Terre par satellite, les services de Murmuration sont disponibles à l’international. Pour plus d'informations : https://murmuration-sas.com

A propos d’Occitanie Data

Occitanie Data est une association de préfiguration d’un pôle d’économie de la donnée, en cours de transformation en un GIP national. Structurée en Occitanie mais rassemblant des acteurs au-delà, ses membres sont des entreprises privées et publiques, des collectivités, des acteurs académiques, des clusters et pôles de compétitivité. Occitanie Data propose un cadre de confiance, éthique et souverain, destiné à permettre aux acteurs de partager et de croiser leurs données tout en respectant les intérêts des individus et des propriétaires des données. Pour plus d'informations : www.occitaniedata.fr