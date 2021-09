ANANDA Scientific et David Geffen School of Medicine UCLA annoncent un essai clinique utilisant le cannabidiol (CBD) Liquid StructureTM pour le traitement des troubles liés à l’usage des opiacés (Opioid Use Disorder, OUD)

GREENWOOD VILLAGE, Colorado et LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--ANANDA Scientific Inc., une société de biotechnologies pharmaceutiques, a annoncé aujourd’hui le commencement d’un essai clinique effectué en collaboration avec le Jane and Terry Semel Institute de la David Geffen School of Medicine à UCLA, afin d’évaluer le Nantheia™ ATL5, un médicament expérimental à base de cannabidiol (CBD) dans la technologie d’administration propriétaire d’ANANDA en tant que traitement d’appoint des troubles liés à l’usage des opiacés. Une demande de nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND) est en cours de soumission auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour cet essai.

Les études précliniques et cliniques initiales montrent que la technologie de structure liquide d'ANANDA (sous licence de Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. à Jérusalem, Israël) améliore l'efficacité et la stabilité du CBD. Cette innovation crée un nouveau potentiel pour les produits thérapeutiques à base de CBD, dans des domaines tels que la facilitation de l’évitement volontaire des opiacés et la capacité à réduire la prise d’opiacés chez les patients traités pour ou dépendants aux opiacés.

« Nous sommes ravis de travailler avec une institution de renommée mondiale afin de faire progresser les applications pour le Nantheia™ ATL5 dans un domaine qui pourrait affecter positivement les vies d’un grand nombre de personnes souffrant d’addiction aux opiacés. Il est bien connu que les opiacés sont une cause massive des décès par overdose aux États-Unis et que le besoin majeur d’une thérapie non addictive n’est à ce jour pas satisfait, » a déclaré Sohail R. Zaidi, président d’ANANDA.

Cet essai est mené par les chercheurs principaux Edythe London, Ph. D., professeure émérite de psychiatrie et de sciences biocomportementales ainsi que de pharmacologie moléculaire et médicinale au Jane and Terry Semel Institute à la David Geffen School of Medicine UCLA, et Richard De La Garza II, Ph.D., professeur de psychiatrie et de sciences biocomportementales au Jane and Terry Semel Institute à la David Geffen School of Medicine UCLA. Cet essai est financé par le National Institute on Drug Abuse (NIDA).

« Nous sommes enchantés de collaborer avec ANANDA sur cet essai important qui étend la recherche aux produits médicinaux à base de CBD en tant qu’alternatives thérapeutiques pour les troubles liés à l’usage des opiacés, » a déclaré le Dr. London. « Il s’agit d’une nouvelle étape critique pour renverser le cours de l’épidémie d’opiacés, un problème de santé publique majeure aux États-Unis et dans le reste du monde. »

« Nous avons hâte de faire avancer cet essai conjointement avec ANANDA, » a déclaré Dr. De La Garza. « Le développement d’alternatives non addictives aux opiacés répond à un besoin médical important et offre le potentiel d'affecter positivement les vies d’un très grand nombre de malades. »

À PROPOS D’ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA est une société de biotechnologie de premier plan axée sur la recherche, pionnière dans les études cliniques de haut calibre évaluant les cibles thérapeutiques des cannabinoïdes. Utilisant des technologies d'administration brevetées pour rendre les cannabinoïdes et autres composés dérivés de plantes hautement biodisponibles, solubles dans l'eau et stables à la durée de conservation, la société se concentre sur la production de produits pharmaceutiques efficaces et de première qualité. Conformément à ses solides données basées sur la recherche, la société dispose également d'un portefeuille croissant de produits nutraceutiques en vente libre. La société a lancé avec succès ces produits aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec une expansion sur d'autres marchés tels que l'UE, la Chine, l'Australie et l'Afrique prévue dans un proche avenir. ANANDA étend sa base de recherche grâce à de multiples accords parrainés de recherche conclus avec des universités afin de diversifier son portefeuille technologique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.