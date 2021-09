GREENWOOD VILLAGE, Colo. & LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--ANANDA Scientific Inc., een biotechnologisch farmaceutisch bedrijf, heeft vandaag de start aangekondigd van een klinische proef die zal worden uitgevoerd in samenwerking met het Jane and Terry Semel Institute aan de David Geffen School of Medicine aan de UCLA, om Nantheia™ ATL5 te evalueren, een onderzoeksgeneesmiddel dat cannabidiol (CBD) gebruikt in de eigen leveringstechnologie van ANANDA als aanvullende behandeling voor opioïdengebruiksstoornis. Voor deze proef wordt een Investigational New Drug (IND)-aanvraag ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Preklinische en initiële klinische onderzoeken tonen aan dat ANANDA’s Liquid Structure-technologie (onder licentie van Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. in Jeruzalem, Israël) de effectiviteit en stabiliteit van CBD verbetert. Deze innovatie creëert nieuwe mogelijkheden voor CBD-therapieën, op gebieden zoals het faciliteren van vrijwillige opioïdensparing en het vermogen om de inname van opioïden te verminderen bij patiënten die worden behandeld of verslaafd zijn aan opioïden.

