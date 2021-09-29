SpeeDx與SynGenis合作促進訂製寡核苷酸合成

除了確保穩定的本地供應鏈、加強關鍵診斷領域的自主能力、健全國家衛生基礎設施外，SpeeDx對本地產業的投資還有助於促進SynGenis在全球診斷市場上快速成長及擴大業務範圍。（圖片：美國商業資訊）

除了確保穩定的本地供應鏈、加強關鍵診斷領域的自主能力、健全國家衛生基礎設施外，SpeeDx對本地產業的投資還有助於促進SynGenis在全球診斷市場上快速成長及擴大業務範圍。（圖片：美國商業資訊）

澳洲雪梨和本特利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--創新型分子診斷解決方案開發商SpeeDx Pty, Ltd.宣佈投資SynGenis Pty Ltd.，後者是西澳大利亞州的一家經驗豐富的寡核苷酸生產商。此次合作將強化SpeeDx的內部能力，有助於擴大生產規模，同時還可促進和提升分子診斷所需重要原材料的自主供應能力。

SpeeDx全球營運總監Tom Lin表示：「全球疫情導致檢測業務增加，因此我們投入大量資源來擴大生產規模。提升我們取得優質原材料的能力，可確保我們繼續致力於為全球客戶維護供應鏈安全。」

寡核苷酸是分子診斷產品的基礎原料，隨著對新冠病毒診斷的需求增加，全球對寡核苷酸的需求也水漲船高。除了因此而導致的供應鏈緊張外，進入澳洲的航班數量減少及海關防疫工作量增加，都使得來自海外供應商的貨運和交貨時間變得極不穩定。SpeeDx在本國寡核苷酸生產上的投資可降低供應鏈風險，在關鍵診斷領域打造更強的自主性，並使國家衛生基礎設施更加健全。

SynGenis創辦人兼董事總經理Rakesh Veedu表示：「作為澳洲經驗豐富、專業知識深厚的商業寡核苷酸生產商，我們很高興能夠達成該策略性合作夥伴關係，此項合作有助於我們以更短的整備時間供應優質的訂製寡核苷酸。」SynGenis董事長Steve Arnott表示：「與SpeeDx的合作顯示出對Syngenis員工和經營能力的極大信任，也為我們未來的發展提供重要的平臺。

除確保穩定的本地供應鏈外，SpeeDx對本地產業的投資也有助於促進SynGenis在全球診斷市場上快速成長及擴大業務範圍。

關於SynGenis

SynGenis成立於2020年，是澳洲的寡核苷酸製造公司，在本特利科技園(Bentley Technology Park)擁有一流的生產設施。SynGenis專業生產和供應優質寡核苷酸，包括DNA、RNA和經修飾的寡核苷酸，其產品可用於RNA治療、診斷和藥物輸送應用。憑藉在寡核苷酸合成化學方面的專業知識和先進的設備，公司為客戶提供從研發直至商業化量產的全程支援。如欲瞭解有關SynGenis的更多資訊，請造訪：https://www.syngenis.com/。

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