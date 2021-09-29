SpeeDx与SynGenis合作促进定制寡核苷酸合成

除了确保稳定的本地供应链、加强关键诊断领域的自主能力、健全国家卫生基础设施外，SpeeDx对本地产业的投资还有助于促进SynGenis在全球诊断市场上快速增长及扩大业务范围。（图示：美国商业资讯）

除了确保稳定的本地供应链、加强关键诊断领域的自主能力、健全国家卫生基础设施外，SpeeDx对本地产业的投资还有助于促进SynGenis在全球诊断市场上快速增长及扩大业务范围。（图示：美国商业资讯）

澳大利亚悉尼和本特利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--创新型分子诊断解决方案开发商SpeeDx Pty, Ltd.宣布投资SynGenis Pty Ltd.，后者是西澳大利亚州的一家经验丰富的寡核苷酸生产商。此次合作将加强SpeeDx的内部能力，有助于扩大生产规模，同时还可促进和提升分子诊断所需重要原材料的自主供应能力。

SpeeDx全球运营总监Tom Lin表示：“全球疫情带来了检测业务的增长，因此我们投入大量资源来扩大生产规模。优质原材料获取能力的提升可确保我们继续致力于为公司的全球客户维护供应链安全。”

寡核苷酸是分子诊断产品的基础原料，随着新冠病毒诊断需求增长，全球对寡核苷酸的需求也水涨船高。除了因此而导致的供应链紧张外，进入澳大利亚的航班数量减少及海关防疫工作量的增加，都使得来自海外供应商的货运和交货时间变得极不稳定。SpeeDx在本国寡核苷酸生产上的投资可降低供应链风险，在关键诊断领域打造更强的自主性，并使国家卫生基础设施更加健全。

SynGenis创始人兼董事总经理Rakesh Veedu表示：“作为澳大利亚经验丰富、专业知识深厚的商业寡核苷酸生产商，我们很高兴能够达成该战略合作伙伴关系，而合作有助于我们以更短的周转时间供应优质定制寡核苷酸。”SynGenis董事长Steve Arnott表示：“与SpeeDx的合作彰显出公司对Syngenis员工和运营能力的极大信任，合作也为我们未来的发展提供了重要平台。

除确保稳定的本地供应链外，SpeeDx对本地产业的投资也有助于促进SynGenis在全球诊断市场上快速增长及扩大覆盖范围。

关于SynGenis

SynGenis成立于2020年，是澳大利亚生产寡核苷酸的公司，在本特利科技园(Bentley Technology Park)拥有一流的生产设施。SynGenis专业生产和供应优质寡核苷酸，包括DNA、RNA和经修饰的寡核苷酸，其产品可用于RNA治疗、诊断和药物输送应用。凭借在寡核苷酸合成化学方面的专业知识和先进的设备，公司为客户提供从研发直至商业化量产的全程支持。如需了解有关SynGenis的更多信息，请访问：https://www.syngenis.com/。

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