PPRO入駐PayPal商務平臺，為全球支付服務提供者提供助力

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PPRO今天宣佈入駐PayPal商務平臺。

此舉進一步鞏固了PPRO作為支付服務提供者(PSP)、銀行和閘道的首選本土支付基礎設施供應商的市場領先地位。

PPRO的入駐將使其客戶能夠大幅減少整合PayPal商務平臺解決方案的時間，並使他們能夠使用PayPal錢包(PayPal Wallet)。這一行動為PPRO的客戶提供了機會，使他們的商家能夠接觸到PayPal遍佈200個市場、活躍帳戶超過4.03億的用戶群。

PPRO商務長Claire Gates表示：「今天發佈的消息代表PPRO和PayPal的長期合作關係向前邁進了一步。加入PPRO平臺對合作夥伴的好處是顯而易見的：我們為他們節省時間和金錢，並提供高品質的支付方式整合，從而提高轉換率。隨著PayPal商務平臺的加入，以及提供PayPal錢包的能力，全球電子商務領域的任何營運商都很難忽視這項服務。」

與PPRO合作使得PSP、銀行、平臺及擁有支付平臺的企業不僅可受惠於使用PayPal商務平臺，還可以受惠於全球的各種本土支付方式(LPM)。PPRO的全球支付專業知識、為績效和創新而設計的平臺、透過PPRO的LPM和PSP網路所創造的價值，都可以透過一份合約和一次整合而獲得。這種簡單性消除了與本地支付相關的複雜性，可加快進入市場的速度，並有助於促進商家的銷售。

PPRO和PayPal將於中歐夏令時間2021年10月7日11:30舉行直播，討論雙方的合作關係，以及世界各地的企業如何藉由提供客戶熟知並信任的支付方式來提高轉換率。

PPRO已成為跨境支付領域深受信賴的本土支付基礎設施提供商之一，協助促進支付服務提供者、銀行、閘道和擁有支付平臺之企業的國際成長。

在入駐PayPal商務平臺的消息發佈之前，PPRO今年稍早宣佈已籌資1.8億美元，使公司的總價值超過10億美元。

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