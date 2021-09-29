PPRO入驻PayPal商务平台，为全球支付服务提供商提供助力

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PPRO今天宣布入驻PayPal商务平台。

此举进一步巩固了PPRO作为支付服务提供商(PSP)、银行和网关的首选本土支付基础设施供应商的市场领先地位。

PPRO的入驻将使其客户能够大幅减少整合PayPal商务平台解决方案的时间，并使他们能够使用PayPal钱包(PayPal Wallet)。这一行动为PPRO的客户提供了机会，使他们的商户能够接触到PayPal遍布200个市场、活跃账户超过4.03亿的用户群。

PPRO首席商务官Claire Gates表示：“今天发布的消息标志着PPRO和PayPal的长期合作关系向前迈进了一步。加入PPRO平台对合作伙伴的好处是显而易见的：我们为他们节省时间和金钱，并提供高质量的支付方式整合，从而提高转化率。随着PayPal商务平台的加入，以及提供PayPal钱包的能力，全球电子商务领域的任何运营商都很难忽视这项服务。”

通过与PPRO合作，PSP、银行、平台及拥有支付平台的企业不仅可以从使用PayPal商务平台中获益，还可以从全球范围内的各种本地支付方式(LPM)中获益。PPRO的全球支付专业知识、为业绩和创新而设计的平台、通过PPRO的LPM和PSP网络实现的价值，都可以通过一份合同和一次整合获得。这种简单性消除了围绕本地支付的复杂性，提高了进入市场的速度，并有助于促进商户的销售。

PPRO和PayPal将于中欧夏令时间2021年10月7日11:30举行直播，讨论双方的合作关系，以及世界各地的企业如何通过提供客户熟知并信任的支付方式实现高转化率。

PPRO已成为跨境支付领域深受信赖的本地支付基础设施提供商之一，为支付服务提供商、银行、网关和拥有支付平台的企业的全球性增长提供助力。

在入驻PayPal商务平台的消息发布之前，PPRO今年早些时候宣布已筹资1.8亿美元，使公司的总价值超过10亿美元。

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