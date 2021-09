MMIT et Evaluate acquièrent Panalgo pour apporter confiance et célérité à l'analyse et à la prise de décision dans le domaine pharmaceutique

YARDLEY, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Managed Markets Insight & Technology (MMIT) et Evaluate (une société de portefeuille de Welsh, Carson, Anderson & Stowe et Hg), qui avaient déjà uni leurs forces le mois dernier pour devenir un fournisseur de renseignements commerciaux pharmaceutiques international estimé à 1,6 milliard USD, ont annoncé l'acquisition de Panalgo, une société de premier plan d'analyse de données de soins de santé qui sert de nombreuses organisations parmi les plus importantes au monde dans le domaine biopharmaceutique, des dispositifs médicaux et de la recherche sous contrat.

« MMIT/Evaluate et Panalgo partagent une vision visant à générer des données et des informations plus rapidement afin d'aider les patients à avoir accès à des traitements vitaux au moment opportun », a déclaré le PDG de MMIT, Mike Gallup. « L'acquisition de Panalgo s'intègre parfaitement à notre stratégie de mise en place d'entreprises de soins de santé basées sur les services et les meilleures technologies dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique et au-delà. »

Grâce à cette acquisition, MMIT et Evaluate ont pour objectif de transformer le processus de commercialisation des médicaments. En intégrant le logiciel phare de Panalgo, Instant Health Data (IHD), MMIT/Evaluate mettra à la disposition des clients une plateforme de commercialisation de bout en bout proposant instantanément des informations essentielles basées sur les données et permettant aux leaders des sciences de la vie de prendre de meilleures décisions plus rapidement.

« La capacité à générer des informations, à baser les décisions sur l'efficacité et l'innocuité des nouveaux traitements et à faire tomber les barrières d'accès aux soins dans les plus brefs délais répond à un immense besoin du marché », a affirmé le Dr Joseph Menzin, PDG de Panalgo. « Grâce à la plateforme de pointe de Panalgo, à la vaste base de clients de MMIT comportant plus de 1 300 clients payeurs et biopharmaceutiques et à ses excellentes données relatives aux listes de médicaments, nous sommes parés pour soutenir les clients de bout en bout. »

Le 1er novembre 2021, le directeur technique Jordan Menzin deviendra PDG de Panalgo, alors que Joseph Menzin s'installera au poste de président exécutif. Panalgo continuera à exercer ses activités sous son propre nom pour fournir la même assistance haut de gamme à ses clients grâce à son logiciel innovant IHD.

« Je suis ravi de superviser cette nouvelle phase de croissance de Panalgo », a déclaré Jordan Menzin. « Ensemble, nous aiderons les clients à résoudre leurs problèmes en exploitant des informations plus pertinentes plus rapidement pour, au bout du compte, mettre les traitements adéquats entre les mains des patients qui en ont besoin. »

À propos de MMIT

Depuis près de deux décennies, l'unique préoccupation de MMIT est de répondre à la question « Que faire et pourquoi ? » en matière d'accès au marché. Considérés comme un partenaire de commercialisation digne de confiance par plus de 1 300 clients payeurs et biopharmaceutiques, nous estimons que les patients ayant besoin de traitements vitaux devraient y accéder sans délai, car ce processus peut toujours s'avérer problématique. En tant que fournisseurs de premier plan d'informations, d'analyses et de données d'accès au marché, notre équipe spécialisée de cliniciens, de spécialistes des données et d'analystes de marché apporte clarté et confiance aux clients afin que ceux-ci puissent prendre de meilleures décisions.

Parmi les divisions de MMIT figurent AIS Health, à l'origine du Répertoire des plans de santé (Directory of Health Plans) et d'autres publications reconnues dans le domaine des soins de santé ; Zitter Health Insights, qui fournit des informations et des solutions de commercialisation de médicaments spécialisés ; RJ Health, le leader du marché des solutions de codage et de tarification pour les médicaments à administrer par perfusion couverts par l'assurance maladie, et le groupe Dedham, célèbre cabinet de conseil américain spécialisé dans la commercialisation des traitements spécialisés et oncologiques.

Pour de plus amples informations relatives à MMIT, rendez-vous sur mmitnetwork.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Evaluate

Depuis 1996, Evaluate fournit au secteur des sciences de la vie des données, des informations et des renseignements qui permettent de faciliter une prise de décision en toute confiance en matière d'investissements à forte valeur ajoutée dans certains traitements et marchés. Nous donnons la possibilité à nos clients d'intégrer nos données sectorielles et exclusives à leurs outils, processus et flux de travail, de sorte qu'ils puissent travailler plus efficacement. Pour de plus amples informations relatives à Evaluate, rendez-vous sur www.evaluate.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Panalgo

Panalgo fournit un logiciel qui rationalise l'analyse des données de santé en supprimant la programmation complexe de l'équation. Notre logiciel Instant Health Data (IHD) permet aux équipes de générer et de partager des résultats fiables plus rapidement, ce qui permet de prendre des décisions plus efficaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur panalgo.com et suivez-nous sur LinkedIn. Pour introduire une demande de démonstration de notre logiciel IHD, veuillez envoyer un message à l'adresse demo@panalgo.com.

Panalgo a été secondée par PJ Solomon à titre de conseiller financier exclusif et par Foley & Lardner à titre de conseiller juridique. Ses investisseurs principaux ont été Silversmith Capital Partners et Transformation Capital, qui continueront tous deux à investir dans la société nouvellement formée.

À propos de Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS est une société de capital-investissement américaine de premier rang qui se concentre sur deux secteurs cibles : les soins de santé et la technologie. Depuis sa création en 1979, la stratégie de la société consiste à s'associer avec d'excellentes équipes de direction et à créer de la valeur pour ses investisseurs grâce à un ensemble d'améliorations opérationnelles, d'initiatives de croissance et d'acquisitions stratégiques. WCAS a mis en place et géré des fonds d'une valeur totale de plus de 27 milliards USD de capital engagé. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur wcas.com.

À propos de Hg

Hg est un investisseur clé dans les logiciels et les services, axé sur le soutien aux entreprises qui changent la façon dont nous exerçons nos activités. Notre expertise technologique approfondie, alliée à une spécialisation en application verticale et à une assistance opérationnelle dédiée, offre une proposition convaincante aux équipes de direction cherchant à étendre leurs activités. Hg dispose de plus de 37 milliards USD de fonds sous gestion et d'une équipe d’investissement de plus de 140 professionnels, ainsi que d’une équipe de portefeuille de plus de 35 opérateurs qui propose une assistante pratique pour que nos entreprises réalisent leurs ambitions de croissance. Basée à Londres, à Munich et à New York, Hg dispose d’un portefeuille de plus de 35 entreprises de logiciels et de technologies d'une valeur totale de près de 70 milliards USD, employant plus de 55 000 personnes dans le monde entier et enregistrant une croissance de plus de 20 % par an. Rendez-vous sur hgcapital.com pour de plus amples informations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.