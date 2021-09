NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--AgNovos Healthcare, LLC (“AgNovos”) e Asahi Kasei Pharma Corporation (“Asahi Kasei Pharma”) hanno annunciato in data odierna di aver siglato un contratto di opzione esclusiva per la commercializzazione in Giappone di AGN1 LOEP Kit Anca di AgNovos, utilizzato per l'esecuzione di una procedura minimamente invasiva per il trattamento della perdita di massa ossea dell'anca dovuta all'osteoporosi.

AgNovos riceverà finanziamenti non-dilutivi per un importo massimo di 19,5 milioni di dollari. In caso di buon esito dello sviluppo di AGN1 LOEP Kit Anca e la successiva commercializzazione, AgNovos avrà diritto a percepire pagamenti aggiuntivi di un importo massimo di 103 milioni di dollari, oltre a dei royalty a due cifre sulle vendite del prodotto in Giappone che, in base alle stime di AgNovos, potrebbero superare i 400 milioni di dollari durante la durata dell’accordo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto in lingua inglese, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.