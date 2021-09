Spotahome werkt samen met Homeppl om huurdersgarantie-oplossing aan te bieden aan zijn verhuurders na stijgende vraag naar middellange termijn verhuur

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Spotahome, het in Spanje gevestigde woonplatform dat 200.000 eigendommen beheert in 29 verschillende landen in Europa, heeft een overeenkomst getekend met het in het VK gevestigde due diligence- en garantiebedrijf Homeppl om zijn verhuurders een huurderreferentie- en garantstellersservice te bieden voor de middellange tot lange termijn verhuur

Nu de wereld weer opengaat en een postpandemisch leven omarmt, is de vraag naar zowel middellange als lange termijn verhuur verdrievoudigd, dus het is absoluut noodzakelijk geworden om huurders snel goed te keuren. Maar het risico van huurdersfraude blijft hoog, dus het is van vitaal belang dat verhuurders veilige referentiesystemen voor huurders hebben.

De oplossing van Homeppl combineert fraudedetectietests, gedragsanalyse en financiële algoritmen, evenals Open Banking-gegevens, om het echte transactievermogen van consumenten uit heel Europa te beoordelen. Het heeft een percentage voor ingebrekeblijving van 0% en Homeppl heeft zoveel vertrouwen in zijn referentieoplossing dat het ook guarantid biedt: een service waarbij het optreedt als garantsteller voor huurders die het goedkeurt, waardoor verhuurders meer bescherming en huurders meer vrijheid krijgen.

Spotahome heeft de huurder- en garantstellersdiensten van Homeppi opgenomen in een nieuw premiumpakket voor de verhuurders; 2.000 hebben zich al aangemeld voor de Spotahome Premium-service, en het aantal zal naar verwachting tot het einde van het jaar de 10.000 bereiken.

Door deze samenwerking met Homeppl transformeert Spotahome - al een pionier in digitaal verhuur vanwege zijn innovatieve virtuele rondleidingen - het huurproces in Europa verder, waardoor het voor huurders gemakkelijker wordt om te huren en veiliger voor verhuurders. Dankzij de service van Homeppl verlaagt Spotahome de toetredingsdrempels voor huurders door niet langer een eerste betaling van één tot drie maanden huur in rekening te hoeven brengen, terwijl het ook financiële en juridische zekerheid biedt aan verhuurders door fraude te verminderen, huur te garanderen en de kosten van eventuele schade aan eigendommen te dekken.

Alejandro Artacho, CEO en mede-oprichter van Spotahome, verklaarde: “Deze nieuwe service die wordt aangeboden aan 'Premium Spotahome Landlords' in samenwerking met Homeppl, maakt van Spotahome het enige platform dat verhuur zonder aanbetaling en gegarandeerde verhuurders in meerdere landen in Europa aanbiedt. Het is een stap in de richting van het toegankelijker maken van huren en tegelijkertijd veiliger voor zowel huurders als verhuurders. In de komende maanden zal Spotahome doorgaan met het lanceren van nieuwe functionaliteiten om het Europese digitale verhuurplatform van referentie te worden.

Alexander Siedes, CEO van Homeppl, stelde: "Nu er een post-COVID-herstel aan de gang is, zijn we verheugd dat Spotahome – een van de grootste online verhuurbedrijven ter wereld – ons heeft uitgekozen als hun aanbieder van huurdersreferenties en huurdersgarantstellers. Deze samenwerking zal de huurmobiliteit in heel Europa helpen ondersteunen, waardoor huurders nieuwe steden kunnen verkennen en met meer vrijheid kunnen huren, terwijl verhuurders worden beschermd tegen financiële of juridische risico's.”

Over Homeppl:

Homeppl creëert financiële inclusie. De technologie voor goed zakendoen biedt consumenten van financiële en vastgoedproducten gelijke kansen. Hierdoor kunnen bedrijven veilig transacties uitvoeren met meer consumenten, inclusief degenen die buiten het VK wonen, zelfstandige of student zijn, en andere mensen zonder kredietdossier. Om dit te doen, zijn ze gespecialiseerd in huurgegevensvalidatie en risicobeoordeling. Tot nu toe hebben ze meer dan 100.000 mensen uit meer dan 80 landen gevalideerd met 0 ingebrekeblijving. Als gevolg hiervan heeft Homeppl er vertrouwen in de beste huurders te vinden.

Het algemene doel van Homeppl is om verhuurders en agentschappen elke huurder te laten beoordelen en de huur te garanderen.

Voor meer informatie: www.homeppl.com

Over Spotahome:

Spotahome is een van de Europese toonaangevende platforms, opgericht in 2014, gespecialiseerd in gemeubileerde woonruimte voor de middellange tot lange termijn.

Voor meer informatie: www.spotahome.com

