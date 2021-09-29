Illumination和任天堂公佈《超級馬利歐兄弟》動畫電影上映日期及配音演員

加州聖塔莫尼卡和日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Illumination（總部：美國加州聖塔莫尼卡；創辦人兼執行長：Chris Meledandri）和任天堂株式會社（Nintendo Co., Ltd.；總部：日本京都市南區；代表董事兼總裁：Shuntaro Furukawa）今天宣佈，雙方根據《超級馬利歐兄弟》(Super Mario Bros)遊戲改編的新動畫電影將於2022年假期檔在全球上映。環球影業(Universal Pictures)將於2022年12月21日在北美地區發行該片，其他國家和地區的上映時間將在未來公佈。影片將由環球影業和任天堂共同投資製作。

此外，兩家公司還宣佈了片中角色的配音演員陣容：馬利歐(Mario)：Chris Pratt、碧姬公主(Princess Peach)：Anya Taylor-Joy、路易吉(Luigi)：Charlie Day、庫巴(Bowser)：Jack Black、奇諾比奧(Toad)：Keegan-Michael Key、大金剛(Donkey Kong)：Seth Rogen、Cranky Kong：Fred Armisen、Kamek：Kevin Michael Richardson和Spike：Sebastian Maniscalco。每位配音演員都因其能充分表現各角色獨一無二的個性和精神而入選。

該部新動畫片將由Illumination的Chris Meledandri和任天堂的宮本茂(Shigeru Miyamoto)擔任製作人，並由Aaron Horvath和Michael Jelenic執導。Aaron Horvath和Michael Jelenic之前曾合作過系列動畫片《Teen Titans Go!》和電影《Teen Titans Go! To the Movies》。影片劇本將由Matthew Fogel執筆，他之前曾參與編劇的作品包括《樂高玩電影2》(The LEGO Movie 2: The Second Part)以及即將上映的由Illumination製作的電影《Minions: The Rise of Gru》。

Illumination創辦人兼執行長、任天堂外部董事Chris Meledandri表示：「馬利歐和路易吉是所有流行文化中大受歡迎的兩位英雄，我們很榮幸有機會與宮本茂和任天堂富有想像力的團隊密切合作，以動畫電影的形式將這些角色生動地再現出來，該影片不同於Illumination迄今為止製作的任何電影。」

任天堂代表董事、資深遊戲製作人宮本茂表示：「我們正在與Chri和他經驗豐富的團隊密切合作。雙方的目標不只是製作一部角色授權電影，而是打造一部全新的娛樂作品，在銀幕上再現《超級馬利歐兄弟》的形象，並為每個人都帶來歡樂，無論他們是否瞭解這款遊戲。截至目前，製作工作富有成效，進展非常順利，雙方都互相學習了很多東西。我們懇請粉絲們在首映之前再耐心等待一段時間，屆時他們將能夠在大銀幕上看到《超級馬利歐兄弟》中獨一無二的角色，我們希望他們對此充滿期待。」

角色及配音演員

馬利歐 – Chris Pratt

碧姬公主– Anya Taylor-Joy

路易吉 – Charlie Day

庫巴 – Jack Black

奇諾比奧 – Keegan-Michael Key

大金剛 – Seth Rogen

Cranky Kong – Fred Armisen

Kamek – Kevin Michael Richardson

Spike – Sebastian Maniscalco

??? – Charles Martinet

關於《超級馬利歐兄弟》動畫電影

《超級馬利歐兄弟》(Super Mario Bros)動畫電影由Illumination的Chris Meledandri和任天堂的宮本茂擔任製片人，計畫於2022年假期檔上映。影片將於2022年12月21日在北美首映。其他國家和地區的上映時間將在未來公佈。影片將由環球影業和任天堂共同投資製作，由環球影業在全球發行。

關於Illumination

Illumination由獲得奧斯卡金像獎(Academy Award®)提名的Chris Meledandri於2007年創立，是娛樂產業中首屈一指的動畫電影製作公司之一。公司的系列影片在有史以來排名前四名的動畫電影中佔據了兩席。公司憑藉令人難忘的獨特角色、全球吸引力和文化相關性打造出深受觀眾喜愛的代表性品牌，全球票房收入已超過62.5億美元。Illumination被《Fast Company》評選為全球頂尖創新公司之一。

關於任天堂

任天堂株式會社總部位於日本京都，公司透過其整合式軟硬體產品創造出眾多全球家喻戶曉的遊戲系列，包括Mario™（馬利歐）、Donkey Kong™（大金剛）、The Legend of Zelda™（薩爾達傳說）、Metroid™（銀河戰士）、Pokémon™（寶可夢）、Animal Crossing™（動物森友會）、Pikmin™（皮克敏）和Splatoon™（漆彈大作戰）等。任天堂致力於為每個人提供獨特的直覺式娛樂體驗，製造和行銷Nintendo Switch™系列系統等電玩遊戲裝置，開發和運行智慧型裝置應用程式，並與合作夥伴共同推出一系列其他娛樂活動，如視覺內容和主題公園。任天堂已在全球售出超過51億份電玩遊戲以及超過8億台硬體設備。從30多年前推出Nintendo Entertainment System™開始，直至今天以及未來，任天堂始終秉持其使命，即創造獨一無二的娛樂方式和內容，為全世界的人們帶來歡樂。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。