Illumination和任天堂公布《超级马力欧兄弟》动画电影上映日期及配音演员

加州圣莫尼卡和日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Illumination（总部：美国加州圣莫尼卡；创始人兼首席执行官：Chris Meledandri）和任天堂株式会社（Nintendo Co., Ltd.；总部：日本京都市南区；代表董事兼总裁：Shuntaro Furukawa）今天宣布，双方根据《超级马力欧兄弟》(Super Mario Bros)游戏改编的新动画电影将于2022年假日档在全球上映。环球影业(Universal Pictures)将于2022年12月21日在北美地区发行该片，其他国家和地区的上映时间将在未来公布。影片将由环球影业和任天堂共同投资制作。

此外，两家公司还宣布了片中角色的配音演员阵容：马力欧(Mario)：Chris Pratt、桃花公主(Princess Peach)：Anya Taylor-Joy、路易吉(Luigi)：Charlie Day、酷霸王(Bowser)：Jack Black、奇诺比奥(Toad)：Keegan-Michael Key、森喜刚(Donkey Kong)：Seth Rogen、Cranky Kong：Fred Armisen、Kamek：Kevin Michael Richardson和Spike：Sebastian Maniscalco。每位配音演员都因其能充分表现各角色独一无二的个性和精神而入选。

该部新动画片将由Illumination的Chris Meledandri和任天堂的宫本茂(Shigeru Miyamoto)担任制作人，并由Aaron Horvath和Michael Jelenic执导。Aaron Horvath和Michael Jelenic之前曾合作过系列动画片《Teen Titans Go!》和电影《Teen Titans Go! To the Movies》。影片剧本将由Matthew Fogel执笔，他之前曾参与编剧的作品包括《乐高大电影2》(The LEGO Movie 2: The Second Part)以及即将上映的由Illumination制作的电影《Minions: The Rise of Gru》。

Illumination创始人兼首席执行官、任天堂外部董事Chris Meledandri表示：“马力欧和路易吉是所有流行文化中大受欢迎的两位英雄，我们很荣幸有机会与宫本茂和任天堂富有想象力的团队密切合作，以动画电影的形式将这些角色生动地再现出来，该影片不同于Illumination迄今为止制作的任何电影。”

任天堂代表董事、资深游戏制作人宫本茂表示：“我们正在与Chri和他经验丰富的团队密切合作。双方的目标不只是制作一部角色授权电影，而是打造一部全新的娱乐作品，在银幕上再现《超级马力欧兄弟》的形象，并为每个人都带来欢乐，无论他们是否了解这款游戏。截至目前，制作工作富有成效，进展非常顺利，双方都互相学习了很多东西。我们恳请粉丝们在首映之前再耐心等待一段时间，届时他们将能够在大银幕上看到《超级马力欧兄弟》中独一无二的角色，我们希望他们对此充满期待。”

角色及配音演员

马力欧 – Chris Pratt

桃花公主– Anya Taylor-Joy

路易吉 – Charlie Day

酷霸王 – Jack Black

奇诺比奥 – Keegan-Michael Key

森喜刚 – Seth Rogen

Cranky Kong – Fred Armisen

Kamek – Kevin Michael Richardson

Spike – Sebastian Maniscalco

??? – Charles Martinet

关于《超级马力欧兄弟》动画电影

《超级马力欧兄弟》(Super Mario Bros)动画电影由Illumination的Chris Meledandri和任天堂的宫本茂担任制片人，计划于2022年假期档上映。影片将于2022年12月21日在北美首映。其他国家和地区的上映时间将在未来公布。影片将由环球影业和任天堂共同投资制作，由环球影业在全球发行。

关于Illumination

Illumination由获得奥斯卡金像奖(Academy Award®)提名的Chris Meledandri于2007年创立，是娱乐行业中领先的动画电影制作公司之一。公司的系列影片在有史以来排名前四的动画电影中占据了两席。公司依托令人难忘的独特角色、全球吸引力和文化相关性打造出标志性的、深受观众喜爱的品牌，全球票房收入已超过62.5亿美元。Illumination被《快公司》(Fast Company)评为全球顶尖创新公司之一。

关于任天堂

任天堂株式会社总部位于日本京都，公司通过其软硬件一体化的产品创造出众多全球家喻户晓的游戏系列，包括Mario™（马力欧）、Donkey Kong™（森喜刚）、The Legend of Zelda™（塞尔达传说）、Metroid™（银河战士）、Pokémon™（神奇宝贝）、Animal Crossing™（动物之森）、Pikmin™（皮克敏）和Splatoon™（喷射战士）等。任天堂致力于为每个人提供独特的直观娱乐体验，制造和销售Nintendo Switch™系列系统等视频游戏设备，开发和运营智能设备应用，并与合作伙伴联合开展一系列其他娱乐活动，如视觉内容和主题公园。任天堂已在全球售出超过51亿份视频游戏以及超过8亿台硬件设备。从30多年前推出Nintendo Entertainment System™开始，直至今天以及未来，任天堂始终秉持其使命，即通过创造独一无二的娱乐方式和内容，为全世界人们带来欢乐。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。