MMIT/Evaluate adquirem a Panalgo para levar velocidade e confiança às análises do setor farmacêutico e às tomadas de decisão

YARDLEY, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--Managed Markets Insight & Technology (MMIT) e Evaluate, (uma empresa de portfólio Welsh, Carson, Anderson & Stowe e Hg) — que uniram forças no mês passado para se tornar um provedor global de inteligência comercial farmacêutica de US$ 1,6 bilhão - anunciaram a aquisição da Panalgo, uma das principais empresas de análise de dados de cuidados de saúde que atende a muitas das maiores empresas biofarmacêuticas, de dispositivos médicos e de pesquisa contratada no mundo inteiro.

“ MMIT/Evaluate e Panalgo compartilham a visão de gerar evidências e informações mais rapidamente, tudo para ajudar pacientes a obter acesso oportuno às terapias que salvam vidas”, disse CEO do MMIT, Mike Gallup. “ A adição da Panalgo se encaixa perfeitamente em nossa estratégia de construir um negócio de cuidados de saúde apoiado por tecnologia e serviços inovadores, que atende à indústria farmacêutica, de biotecnologia e muito mais.”

Com esta aquisição, a MMIT/Evaluate almeja transformar o processo de levar medicamentos ao mercado. Ao incorporar o principal produto da Panalgo, o software Instant Health Data (IHD), a MMIT/Evaluate oferecerá aos clientes uma plataforma de comercialização completa que fornece instantaneamente informações essenciais e orientadas por dados, o que possibilitará aos líderes de ciências da vida tomar melhores decisões com maior rapidez.

“ A capacidade de gerar percepções rapidamente, informar pontos de vista sobre a eficácia e segurança de novos tratamentos e reduzir as barreiras de acesso aos cuidados atendem a uma enorme necessidade do mercado”, disse o diretor executivo (CEO) da Panalgo, Joseph Menzin, Ph.D. “ Com a plataforma de ponta da Panalgo, a base expansiva da MMIT de mais de 1.300 clientes biofarmacêuticos e pagadores, além de seus dados de formulário padrão ouro, estamos bem equipados para oferecer suporte aos clientes de ponta a ponta.”

Em 1o de novembro de 2021, Jordan Menzin, o diretor de tecnologia (CTO), se tornará o diretor executivo (CEO) da Panalgo, e Joseph Menzin assumirá o cargo de presidente executivo. A Panalgo continuará a atuar sob sua marca para oferecer o mesmo software IHD inovador e suporte ao cliente de alta qualidade.

“ Estou muito feliz de liderar esta próxima fase de crescimento da Panalgo”, disse Jordan Menzin. “ Juntos, vamos ajudar os clientes a solucionar problemas ao tirar proveito de informações mais eficientes e, em última análise, colocar as terapias nas mãos dos pacientes que realmente as necessitam.”

Sobre a MMIT

Por quase duas décadas, a MMIT se concentra exclusivamente em solucionar o "o quê e o por quê" do acesso ao mercado e é um parceiro confiável de entrada no mercado para mais de 1.300 clientes biofarmacêuticos e pagadores. Acreditamos que os pacientes que precisam de tratamentos que salvam vidas não devem enfrentar atrasos, já que o acesso aos medicamentos pode ser confuso. Como fornecedor líder de dados, análises e informações de acesso ao mercado, nossas equipes de especialistas de médicos, especialistas em dados e pesquisadores de mercado oferecem clareza e confiança para que nossos clientes possam tomar melhores decisões.

As divisões da MMIT incluem a AIS Health, criadora do Diretório de Planos de Saúde e das principais publicações de saúde; Zitter Health Insights, fornecedora de soluções e informações de acesso ao mercado para medicamentos especiais; líder de mercado em soluções de preços e codificação para medicamentos de infusão cobertos pelo benefício médico, e The Dedham Group, a mais proeminente consultoria em oncologia e terapêutica especializada de acesso ao mercado dos EUA

Para obter mais informações sobre a MMIT, visite mmitnetwork.com e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Evaluate

Desde 1996, a Evaluate proporciona ao setor de ciências biológicas dados, informações e inteligência para facilitar a tomada de decisão confiante sobre investimentos de alto valor em tratamentos e mercados. Possibilitamos que nossos clientes incorporem dados proprietários e do setor em fluxos de trabalho, ferramentas e processos para que possam trabalhar de forma mais eficaz e eficiente. Para mais informações sobre a Evaluate, visite www.evaluate.com e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Panalgo

Panalgo fornece o software que simplifica a análise de dados de saúde ao remover a programação complexa da equação. Nosso software Instant Health Data (IHD) capacita equipes a gerar e compartilhar resultados confiáveis com maior rapidez, possibilitando decisões mais impactantes. Para saber mais, visite-nos em panalgo.com e siga-nos no LinkedIn. Para solicitar uma demo de nosso software IHD, entre em contato através do e-mail demo@panalgo.com.

PJ Solomon atuou como consultor financeiro exclusivo e Foley & Lardner atuou como consultor jurídico da Panalgo. A Silversmith Capital Partners e a Transformation Capital foram os principais investidores na Panalgo, e tanto a Silversmith quanto a Transformation continuarão a ser investidores na empresa combinada daqui para frente.

Sobre a Welsh, Carson, Anderson & Stowe

A WCAS é uma das principais empresas de capital privado dos EUA com foco em dois principais setores: saúde e tecnologia. Desde a sua fundação em 1979, a estratégia da empresa é fazer parceria com equipes de gestão de destaque e criar valor para seus investidores por meio de uma combinação de melhorias operacionais, iniciativas de crescimento e aquisições estratégicas. A WCAS levantou e administrou fundos totalizando mais de US$ 27 bilhões de capital comprometido. Para mais informações, visite wcas.com.

Sobre a Hg

A Hg é um investidor com liderança em software e serviços, que se propõe a apoiar negócios que mudam a forma como todos fazemos negócios. O profundo conhecimento em tecnologia, complementado por especialização em aplicativos verticais e suporte operacional dedicado, oferece uma proposta atraente às equipes de gestão que procuram expandir seus negócios. A Hg tem fundos sob gestão de mais de US$ 37 bilhões, com uma equipe de investimento de mais de 140 profissionais, além de uma equipe de portfólio de mais de 35 operadoras, que oferecem suporte prático para ajudar nossos negócios a realizar as suas ambições de crescimento. Com sede em Londres, Munique e Nova York, a Hg tem um portfólio de mais de 35 empresas de software e tecnologia, no valor de cerca de US$ 70 bilhões em valor agregado da empresa, com mais de 55.000 funcionários globalmente e que cresce mais de 20% ao ano. Visite hgcapital.com para obter mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.