Setplex e CEF Technology Partner juntas para entregar OTT e IPTV de ponta a ponta para a América Latina

WHITE PLAINS, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--A Setplex, uma provedora líder de soluções flexíveis de ponta a ponta para provedores de serviços OTT, anunciou hoje uma parceria com a CEF Technology, um grupo de consultoria especializado na indústria de televisão digital. A parceria permite que a CEF Technology ofereça a plataforma OTT ponta a ponta da Setplex para Provedores de serviços de internet (ISPs) na região da América Latina, incluindo México, Caribe e países da América do Sul empacotados com conteúdo.

A Setplex fornece ISPs com uma plataforma abrangente de fonte única para entregar serviços OTT e IPTV. Inclui tudo, desde codificação e transcodificação de vídeo até o desenvolvimento de aplicativos de várias telas, entrega de conteúdo por meio de rede de entrega de conteúdo (CDN), assinante, dispositivo e gerenciamento de segurança e análise em tempo real. Disponível através da Tecnologia CEF como uma solução baseada em nuvem, os ISPs na América Latina podem oferecer serviços premium de televisão digital, incluindo programação e conteúdo local.

O mercado OTT latino-americano está explodindo. De acordo com Statista, as operadoras tradicionais de TV pagas da América Latina tinham mais do que o dobro de assinantes dos serviços OTT. No final de 2020, os serviços OTT na região quase dobraram o número de assinantes de 2018 para mais de 62,2 milhões, superando os números de assinantes de TV paga, que haviam caído para 57 milhões.

"Atendendo à América Latina, a CEF Technology está posicionada de maneira única para fornecer soluções OTT e IPTV aos ISPs para atender à forte demanda por televisão digital premium e serviço de conteúdo nesta região geográfica", afirmou Marc Mulgrum, vice-presidente sênior de vendas da Setplex. "O surgimento da banda larga está alimentando a necessidade de serviços OTT e IPTV. Nossa parceria com a CEF Technology fornecerá aos ISPs Tier 1 e operadoras mais especializadas soluções econômicas para aproveitar as vantagens desta oportunidade de mercado em crescimento".

"A Setplex oferece a solução OTT/IPTV ponta a ponta mais avançada, tornando extremamente fácil para nossos parceiros ISP entregar uma ampla gama de pacotes de televisão digital", explicou Carlos Eduardo Faría, CEO e fundador. "A combinação do Setplex com nosso conteúdo, tecnologia e relacionamentos oferece uma solução pronta para os ISPs oferecerem programação de televisão abrangente no país sem o grande investimento em infraestrutura de TI".

A CEF Technology está oferecendo uma demonstração. Para obter mais informações visite: https://cef-technology.com/contact/

Sobre a CEF Technology

A CEF Technology é uma empresa de consultoria, principalmente voltada ao setor de Televisão, fundada em 2020 por Carlos Eduardo Faría nos Estados Unidos da América, com o objetivo de facilitar os negócios com todos os atores do setor em todo o continente. Nossos serviços baseiam-se em consultoria para o desenvolvimento de negócios baseados nos mais diversos setores de tecnologia, tendo como mercado principal os serviços de acesso à televisão por operadoras tradicionais (CableTV, DTH) e emergentes (ISP) que buscam criar novas ou adaptar suas plataformas atuais para a nova indústria de TV (IPTV, OTT, WebTV e muitos mais). Para obter mais informações, visite https://www.cef-technology.com/.

Sobre a Setplex

A Setplex é uma fornecedora líder de soluções de hardware e software flexíveis de ponta a ponta para ofertas de OTT e IPTV. A empresa capacita operadores de broadcast, cabo, satélite e Internet TV com uma ampla gama de ofertas para a ingestão, entrega e análise de conteúdo de alta qualidade. Seu conjunto de soluções simples, poderosas e acessíveis está instalado em todo o mundo. Para obter mais informações, visite https://www.setplex.com.

