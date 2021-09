CloudBlue e Prodapt formam aliança para oferecer serviços baseados em nuvem diferenciados a provedores de serviços digitais

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Prodapt, uma consultora líder global de tecnologia e fornecedora de serviços gerenciados para o campo de conectividade, anunciou seu relacionamento estratégico com a CloudBlue LLC (“CloudBlue”), importante empresa de tecnologia de ecossistemas de nuvem.

Essa aliança ampliará as capacidades atuais da Prodapt na área de nuvem para telecomunicações e acelerará a transformação digital do setor de conectividade. Com soluções desenvolvidas para o ecossistema de DSPs, ela ajudará esses clientes a modernizar suas ofertas, acelerar seu acesso ao mercado, reduzir a rotatividade de clientes e gerar crescimento.

“Vemos com grande entusiasmo nosso relacionamento com a CloudBlue”, afirmou Satish Billakota, chefe de prática de nuvem da Prodapt. “Esta aliança nos permite oferecer serviços de nuvem diferenciados específicos para o campo de conectividade, com uma plataforma de serviços de nuvem flexível que moderniza as ofertas de grandes, pequenas e médias empresas de telecomunicações. Empregando recursos como orquestração de múltiplas nuvens, gerenciamento omniproduto, assinatura de ponta a ponta e gerenciamento de catálogo, os DSPs podem se diferenciar com uma abordagem de acesso rápido ao mercado.”

O relacionamento também reforça o compromisso da CloudBlue de oferecer sua tecnologia de ecossistemas ao setor de telecomunicações. “Será excelente trabalhar com a Prodapt, uma conceituada empresa de tecnologia especializada em estratégia, execução e serviços para empresas de telecomunicações”, declarou Tarik Faouzi, vice-presidente sênior da CloudBlue. “Temos certeza de que nosso programa de parceiros fortalecerá as ofertas de transformação digital da Prodapt a seus clientes e possibilitará que eles prestem serviços em torno da solução da CloudBlue.”

Sobre a Prodapt

A Prodapt tem um foco singular no campo de conectividade. A Prodapt faz parcerias com os melhores criadores do nosso mundo hiperconectado. Estão entre os clientes da Prodapt operadores de telecomunicações, provedores de serviços digitais e multisserviços (digital/multi-service providers, D/MSPs), empresas de tecnologia e plataformas digitais que atuam no campo de conectividade.

A Prodapt desenvolve, integra e opera soluções que possibilitam tecnologias e inovações de próxima geração. A Prodapt atende líderes globais como a AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom e muitas outras. Os clientes da Prodapt ajudam hoje mais de um bilhão de pessoas e cinco bilhões de dispositivos a se manterem conectados.

A Prodapt possui escritórios na América do Norte, Europa, América Latina, Índia e África. Ela faz parte do The Jhaver Group, conglomerado empresarial de 120 anos que emprega mais de 22 mil pessoas em mais de 64 localidades pelo mundo.

Saiba mais em www.prodapt.com.

Sobre a CloudBlue

A CloudBlue ajuda empresas a prosperar na economia como serviço e a acelerar seus retornos financeiros com o gerenciamento de informações sobre assinaturas, faturamento, fornecedores e produtos, e a integração de parcerias nos mais diversos canais. Por meio de sua excelente plataforma de orquestração de ecossistemas, a CloudBlue possibilita que empresas criem seus próprios ecossistemas e conectem ecossistemas de fornecedores e de acesso ao mercado, automatizando a distribuição de produtos e serviços tradicionais e digitais entre parceiros na cadeia de fornecimento digital. A CloudBlue atende a mais de 180 empresas mundialmente e atua nos maiores mercados B2B de nuvem do mundo, o que representa aproximadamente 30 milhões de assinaturas de nuvem B2B.

Saiba mais em www.cloudblue.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.