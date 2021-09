Everbridge anuncia nova vitória de advertência pública para fornecer alerta nacional para um dos países mais populosos da União Europeia

Everbridge Announces New Public Warning Win to Provide Countrywide Alerting for One of The European Union’s Most Populous Countries (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder global em gerenciamento de eventos críticos (CEM) e soluções nacionais de alerta público, anunciou hoje sua seleção por um dos países mais populosos da Europa para implantar seu sistema de alerta populacional em todo o país. Mais detalhes do projeto poderão estar disponíveis após a conclusão de todos os processos de implementação.

Mais governos estaduais e nacionais em todo o mundo utilizam as soluções de alerta populacional de Everbridge do que qualquer outro fornecedor, oferecendo a capacidade de alcançar mais de dois bilhões de residentes e visitantes em mais de 200 países em caso de ameaças digitais como ransomware, ataques cibernéticos e interrupções de TI; ameaças humanas como geopolítica, ataques terroristas e acidentes industriais e desastres naturais como inundações, tempestades severas, erupções vulcânicas, terremotos e incêndios florestais. A solução de alerta público da Everbridge agora fortalece os sistemas nacionais de oito países europeus, mais do que qualquer outra solução, em conjunto com o mandato da UE (Artigo 110 do Código Europeu de Comunicações Eletrônicas) que exige que os países membros tenham um sistema de alerta populacional até junho de 2022, protegendo ao mesmo tempo a confidencialidade e a privacidade das pessoas.

"A solução de Alerta Público da Everbridge permite que organizações governamentais e agências de segurança pública se conectem imediatamente com todos em uma área afetada durante um evento crítico independentemente da nacionalidade, residência ou tipo de aparelho celular", disse Vernon Irvin, Diretor de Receita da Everbridge. "Dado o impacto para a segurança pública e economias em todo o mundo da ameaça contínua de interrupções digitais e físicas, incluindo ataques cibernéticos, condições climáticas severas ou os efeitos contínuos da pandemia, todo governo nacional e estadual pode se beneficiar de uma plataforma moderna e escalável para alcançar todos os cidadãos e visitantes em tempos de crise".

A adição de outro grande país da UE expande a posição da Everbridge como líder global em soluções de aviso público para toda a população, usadas por mais de 1.500 municípios, condados, cidades, estados e países em todas as principais regiões do mundo, incluindo Europa, Ásia, Oceania e Oriente Médio, África e Américas. A Everbridge possibilita o sistema de alerta público para muitos dos países mais avançados tecnicamente, incluindo Estônia, Suécia, Noruega, Islândia, Grécia, Holanda, Reino Unido, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Peru e inúmeros países do Oriente Médio e África, estados inteiros incluindo Califórnia, Nova York, Andhra Pradesh, Querala, Flórida, Orissa, Connecticut, Vermont, Massachusetts, Oregon, Washington, D.C. e as Ilhas Virgens Americanas, condados dentro de 49 dos 50 estados americanos e em todas as províncias do Canadá, muitas das maiores cidades do mundo e em apoio às mais populosas tribos indígenas americanas e das Primeiras Nações e populações indígenas em todo o mundo. A Everbridge também capacita o front-end do gateway de alerta populacional do Sistema de Alerta e Alerta Público Integrado (IPAWS) para que o Governo Federal dos Estados Unidos complemente seus próprios canais de comunicação para emitir alertas de emergência e presidenciais ao vivo em todos os Estados Unidos.

A plataforma da Everbridge, que combina Broadcast celular, SMS baseado em localização e tecnologias de alerta multicanal baseadas em endereço e em grupo, oferece recursos de gerenciamento de eventos críticos em uma ampla gama de ameaças, incluindo desastres naturais, terrorismo, ataques cibernéticos e outros eventos de segurança. Os cidadãos da Noruega, por exemplo, receberam comunicações críticas em todo o país durante o início da COVID-19. O Diretório Norueguês de Saúde utilizou a plataforma de Alerta Público da Everbridge para se comunicar com quase cinco milhões e meio de celulares na Noruega. A Diretoria de Saúde também se comunicava com todos os telefones não noruegueses em roaming dentro do país em inglês, francês, alemão, espanhol, polonês e russo, fornecendo instruções essenciais para estrangeiros.

O novo Centro de Alerta Público da Everbridge atende e excede as necessidades de qualquer autoridade pública em busca de uma solução de alerta avançada para proteger seus cidadãos e visitantes: desde sistemas aprovados pela diretiva da UE até plataformas de alerta e alerta híbridas e multicanais mais sofisticadas. A empresa também anunciou recentemente uma nova patente para seu trabalho revolucionário na habilitação de recursos de alerta populacional multimídia de ponta a ponta. A patente, uma entre mais de 160 no conjunto de soluções de alerta populacional líder de mercado da Everbridge, destaca a necessidade de entrega de alertas por meio de uma combinação de 5G, transmissão celular e multimídia. A Everbridge permanece líder em integrações 5G para sistemas de alerta públicos.

O Aviso público da Everbridge aproveita a infraestrutura de telecomunicações existente, sem a necessidade de opt-in, para alcançar todos dentro de uma área geográfica para reduzir o risco de desastres, oferecer suporte às comunicações de primeira resposta e analisar a eficácia da comunicação de desastres para atividades de mitigação subsequentes. A plataforma está totalmente em conformidade com as regulamentações de privacidade de dados, incluindo GDPR, e permite que agências de segurança pública enviem um alerta para qualquer dispositivo em poucos segundos, sem compartilhar quaisquer dados pessoais, como nomes ou números de telefone.

A Everbridge apresentou alguns dos maiores especialistas do mundo em tecnologias de alerta público em seus recentes simpósios globais de liderança do Road to Recovery. O tópico das melhores práticas de alerta para toda a população foi amplamente abordado durante as sessões que apresentaram discursos importantes dos presidentes Bill Clinton e George W. Bush, a ex-secretária de Estado dos EUA, Dra. Madeleine K. Albright, fundador do Virgin Group, Sir Richard Branson, representantes da EENA (the European Emergency Number Association) e funcionários do governo, prefeitos e profissionais de gerenciamento de emergência da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos, para citar alguns.

Sobre a Everbridge

A Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) é uma empresa de software global que fornece aplicativos de software corporativo que automatizam e aceleram a resposta operacional das organizações a eventos críticos, a fim de manter as pessoas seguras e as organizações funcionando™. Durante ameaças à segurança pública, como situações de atirador ativo, ataques terroristas ou condições climáticas severas, bem como eventos corporativos críticos, incluindo interrupções de TI, ataques cibernéticos ou outros incidentes, como recalls de produtos ou interrupções da cadeia de abastecimento, mais de 5.800 clientes globais confiam na Plataforma de gerenciamento de eventos críticos da empresa para agregar e avaliar dados de ameaças de forma rápida e confiável, localizar pessoas em risco e respondentes capazes de ajudar, automatizar a execução de processos de comunicação predefinidos por meio da entrega segura para mais de 100 modalidades de comunicação diferentes e acompanhar o progresso na execução planos de resposta. A Everbridge atende oito das dez maiores cidades dos EUA, nove dos dez maiores bancos de investimento com sede nos EUA, 47 dos 50 aeroportos mais movimentados da América do Norte, nove das dez maiores empresas de consultoria globais, oito das dez maiores montadoras globais, nove dos dez maiores provedores de saúde com base nos Estados Unidos e sete das dez maiores empresas de tecnologia do mundo. A Everbridge está sediada em Boston, com escritórios adicionais em 25 cidades pelo mundo. Para mais informações, acesse www.everbridge.com

Linguagem de advertência relativa a declarações prospectivas

