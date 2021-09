ThreatConnect s'étend en Afrique du Sud en partenariat avec un fournisseur de services de sécurité gérés de premier plan

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ThreatConnect Inc.®, le leader de la décomplexification et de l'amélioration de la prise de décision dans le domaine de la cybersécurité, a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec BUI, le plus important partenaire de sécurité et de conseil de Microsoft en Afrique du Sud.

BUI est un fournisseur primé de services gérés (MSP) Microsoft Azure Expert, membre de la Microsoft Intelligent Security Association et partenaire Gold Microsoft, qui propose des solutions cloud et de sécurité, ainsi que des services professionnels en Afrique du Sud et dans le monde.

Alliant capacités de quantification des risques de cybersécurité (CRQ), de plateforme de renseignement sur les menaces (TIP) et d’orchestration, d’automatisation et de réponse de sécurité (SOAR), ThreatConnect uniformise les actions de l’équipe de sécurité autour des tâches les plus critiques, prend en charge leur intervention au moyen de flux de travail rationalisés et automatisés, et renforce l’ensemble de l’écosystème de sécurité grâce à de puissantes intégrations technologiques.

Grâce aux vastes capacités SOAR basées sur le renseignement de ThreatConnect, BUI (parmi d’autres MSSP) entrevoit une pléthore d’avantages immédiats, dont de considérables réductions du temps moyen de détection/résolution, la suppression de la fatigue liée aux alertes et la transition vers une défense proactive pour ses clients.

« Les MSSP comme BUI reconnaissent qu'il est primordial de s’assurer d'être capable d’évoluer rapidement et efficacement tout en protégeant leur vaste clientèle. À cette fin, les MSSP doivent investir dans des capacités SOAR intégralement basée sur le renseignement », a déclaré Miles Tappin, vice-président de ThreatConnect pour la zone EMEA.

BUI valorise en effet une solution qui combine CRQ, TIP et SOAR de manière native. « Grâce à ThreatConnect, nous pouvons accroître notre agilité et notre réactivité tout en nous développant, ce qui constitue un élément clé dans la mise à disposition de services innovants à nos clients », a ajouté Ryan Roseveare, directeur général de BUI.

BUI a libéré énormément de temps pour permettre à ses analystes Cyber ​​SOC de se concentrer sur les alertes et les menaces légitimes. Grâce au calculateur de retour sur investissement ThreatConnect intégré à son Cyber SOC, BUI a pu obtenir une économie stupéfiante de 464 jours par an (ce qui correspond à deux analystes Cyber ​​SOC). Cette efficacité donne la possibilité à BUI d’optimiser la satisfaction client et d’en accueillir de nouveaux en toute sérénité.

À propos de ThreatConnect :

ThreatConnect Inc. fournit un logiciel de cybersécurité qui décomplexifie le travail de tous, facilite la prise de décision en transformant l'information en action et intègre les processus et technologies pour renforcer les défenses et réduire les risques en permanence. Conçue par des analystes, mais élaborée pour l’ensemble de l’équipe (décisions quant à la sécurité, gestion des risques, opérations de sécurité, renseignements sur les menaces et interventions en cas d'incidents), la plateforme d’aide à la décision et aux opérations de ThreatConnect est la seule solution disponible aujourd’hui qui permette à la fois la quantification, l'obtention d'informations, l’automatisation, l’analyse et les flux de travail en matière de cyberrisques. Pour en savoir plus sur nos solutions de quantification des cyberrisques (Cyber Risk Quantification ou CRQ), de plateforme de renseignements sur les menaces (Threat Intelligence Platform ou TIP) ou d'orchestration, d'automatisation et de réponse de sécurité (Security Orchestration, Automation and Response ou SOAR), rendez-vous sur www.ThreatConnect.com.

