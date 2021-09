SpeeDx et SynGenis s'associent pour une synthèse d'oligonucléotides personnalisée

In addition to securing local supply chain to strengthen sovereign capacity for critical diagnostics and a more robust national health infrastructure, SpeeDx investment in local industry serves to fast track the growth and reach of SynGenis in the global diagnostics market. (Graphic: Business Wire)

SYDNEY & BENTLEY, Australie--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx Pty, Ltd., un concepteur de solutions innovantes de diagnostic moléculaire, annonce un investissement dans SynGenis Pty Ltd., un fabricant d'oligonucléotides chevronné basé en Australie-Occidentale. Ce partenariat permettra de renforcer les capacités internes de SpeeDx afin d’accompagner une forte augmentation de la production tout en développant son indépendance quant aux matières premières importantes utilisées dans les diagnostics moléculaires.

« Nous avons beaucoup investi afin d’améliorer nos capacités de production et de soutenir l'augmentation du nombre de tests observée à la suite de la pandémie mondiale », déclare Tom Lin, directeur des opérations mondiales de SpeeDx. « Grâce à un meilleur accès à des matières premières de qualité, nous nous engageons à maintenir une chaîne d'approvisionnement sûre pour nos clients dans le monde entier. »

La hausse de la demande de dépistage dans le cadre de la COVID-19 a eu pour effet d'augmenter la demande mondiale en oligonucléotides qui constituent la base des tests de diagnostics moléculaires. En plus des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, la diminution du nombre de vols et les restrictions mises en place par la douane australienne ont eu un impact sur les délais de fret et de livraison pour les fournisseurs étrangers. L'investissement de SpeedDx dans la production locale d'oligonucléotides réduit les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Il renforce également ses propres compétences en matière de diagnostics critiques afin d’évoluer vers un système de santé national plus robuste.

« En tant que fabricant commercial australien expérimenté d'oligonucléotides avec une expertise considérable, nous sommes ravis de ce partenariat stratégique par lequel nous pouvons fournir des oligonucléotides spécifiques au client de la plus haute qualité avec des délais d'exécution rapides », déclare Rakesh Veedu, fondateur et directeur général de SynGenis. Le président de SynGenis, Steve Arnott, déclare : « Ce partenariat avec SpeeDx représente un solide témoignage de confiance envers les capacités et les ressources des employés et des opérations de SynGenis tout en constituant un tremplin important pour notre développement futur. »

En plus de renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, l'investissement de SpeeDx dans l'industrie locale permettra d’accélérer la croissance et d’étendre la portée de SynGenis au marché mondial du diagnostic médical.

À propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie disposant de bureaux à Austin au Texas et à Londres au Royaume-Uni, ainsi que d'un réseau de distributeurs dans toute l'Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui, au-delà de la simple détection, fournissent des informations complètes pour une prise en charge améliorée des patients. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase (qPCR) en temps réel a permis de développer des stratégies de détection et d’amorçage multiplex leaders du marché. Nos portefeuilles de produits sont axés sur le diagnostic multiplex des infections sexuellement transmissibles (IST), des marqueurs de résistance aux antibiotiques et des maladies respiratoires. Pour de plus amples renseignements sur SpeeDx, rendez-vous sur : https://plexpcr.com

À propos de SynGenis

SynGenis, fondée en 2020, est un fabricant australien d'oligonucléotides avec d'excellentes installations et un siège social à Bentley Technology Park. SynGenis est spécialisée dans la production et la fourniture d'oligonucléotides de haute qualité, notamment d'ADN, d'ARN et d'oligonucléotides modifiés, destinés à une utilisation dans les applications thérapeutiques, diagnostiques et d'administration de médicaments à base d'ARN. Grâce à notre expertise en synthèse d'oligonucléotides et à nos équipements de pointe, nous accompagnons nos clients de la phase de recherche et développement à la production commerciale. Pour de plus amples renseignements sur SynGenis, rendez-vous sur : https://www.syngenis.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.