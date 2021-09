TotalEnergies et China Three Gorges Corporation s’associent pour développer plus de 11 000 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques à Wuhan et dans la province du Hubei

PARIS et WUHAN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et China Three Gorges Corporation (CTG, via ses deux filiales CTG Capital and CTG Electric Energy) ont signé un accord de création d’une coentreprise pour la mobilité électrique en Chine. Cette nouvelle entité, détenue à parts égales par les deux entreprises, développera des infrastructures et services de recharge rapide pour véhicules électriques dans la province du Hubei, avec l’objectif d’installer et d’opérer plus de 11 000 points de recharge haute puissance d’ici à 2025.

Cette coentreprise s’appuiera sur l’expertise de TotalEnergies dans le domaine de la mobilité électrique dans le monde et sur les capacités de CTG en production et distribution d’électricité verte. Les deux entreprises comptent développer conjointement sous leurs deux marques des stations et hubs de recharge rapide, accessibles au grand public, pouvant accueillir de 20 à 50 véhicules et équipés de points de recharge d’une puissance allant de 60 à 120 kW. Les partenaires vont également installer des stations de recharge dédiées sur les sites de clients professionnels, pour répondre à leurs besoins. Enfin, conformément à leurs ambitions respectives pour atteindre la neutralité carbone, l’électricité alimentant ce nouveau réseau proviendra essentiellement de sources renouvelables.

Les perspectives de croissance de cette coentreprise sont soutenues par l’ambition de la Chine d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2060. Dans le contexte d’une demande en énergie pour la mobilité en forte hausse, le taux de pénétration des véhicules électriques devrait connaître une croissance spectaculaire au cours des prochaines années, imposant une expansion rapide du réseau existant de recharge haute puissance.

« Nous partageons avec China Three Gorges des visions communes et majeures : l’ambition d’atteindre la neutralité carbone, la volonté affirmée de promouvoir les énergies renouvelables et l’enthousiasme de développer la mobilité électrique », a déclaré Alexis Vovk, directeur général Marketing & Services de TotalEnergies. « La province du Hubei est un terrain de jeu naturel pour lancer cette coopération car nos deux entreprises y sont implantées et ainsi contribuer au développement de la mobilité durable en Chine et accompagner ainsi la croissance actuelle des véhicules électriques dans le pays. Ce partenariat avec CTG ouvre à TotalEnergies de nouvelles portes pour une coopération élargie de long terme avec un leader de l’énergie électrique chinoise. »

« Nous sommes très fiers de faire équipe avec le leader mondial de l’énergie qu’est TotalEnergies, avec qui nous partageons la mission commune de fournir des énergies propres au monde », a déclaré le Dr Jin Heping, Chief Information Officer du groupe CTG, en charge de la Technologie et de l’Innovation. « La recharge pour véhicules électriques sur base d’énergies nouvelles est une partie importante de la construction des nouvelles infrastructures. Cela présente de larges perspectives de développement, avec une forte demande d'itération technologique. Cette demande d'innovation technologique est notamment présente dans les domaines des plateformes de big data, de l'intégration des systèmes d'équipement et des micro-réseaux de stockage d’énergie solaire et de recharge. Au travers de cette coopération avec TotalEnergies, nous souhaitons ainsi étendre notre expertise amont dans la production et la fourniture d'énergie propre aux activités aval de commercialisation et de services de mobilité, tout en créant en même temps un modèle d'innovation technologique dans le domaine de la recharge des véhicules à énergie nouvelle. Nous avons hâte d’apprendre l’un de l’autre, et d’établir une relation de long terme avec TotalEnergies dans d’autres secteurs du monde de l’énergie, en Chine et dans le monde. »

China Three Gorges Corporation, opérateur du barrage des Trois-Gorges, est le numéro un de l’énergie renouvelable en Chine et le plus grand producteur au monde d’hydroélectricité. Elle s’est dotée ces dernières années de plus de 30 GW de capacités de production d’électricité hydraulique, éolienne et solaire en Chine et en Europe. TotalEnergies est présent à Wuhan et dans la province du Hubei depuis 1995, notamment à travers son réseau de stations-service présentes sous sa marque, ses activités de lubrifiants et sa filiale Hutchinson.

Avec cette annonce, TotalEnergies poursuit son développement dans les grandes agglomérations mondiales avec un large portefeuille de points de recharge actuellement en opération ou en construction : Amsterdam et sa région (22 000), Anvers (3 000), Paris (2 300), Londres (1 700). C’est également le deuxième développement majeur en Asie en l’espace de quelques mois, faisant suite à l’acquisition du plus grand réseau de bornes de recharge de Singapour (1 500) en juillet 2021.

***

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présents dans plus de 130 pays, nous inscrivons le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de nos projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

À propos de China Three Gorges Corporation

China Three Gorges Project Corporation a été fondée le 27 septembre 2009. CTG se positionne comme un groupe d'énergie propre se concentrant sur le développement et l'exploitation de l'hydroélectricité à grande échelle ainsi que de l’électricité éolienne et de l'énergie solaire, au côté d’autres énergies renouvelables. À fin 2020, la capacité totale installée de CTG avait atteint 140 GW, y compris les capacités déjà mises en service ou en construction et celles détenues sur la base de participations minoritaires. Les énergies propres et renouvelables représentent ainsi 94,7% de son mix total. Les activités d'investissement et de sous-traitance de CTG à l'étranger se sont étendues à plus de 40 pays et régions en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie du Sud-Est, pour une capacité installée totale de plus de 17 GW. Les activités à l'étranger ont donné un élan majeur à la croissance durable de CTG.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.