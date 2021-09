Speech Processing Solutions (SPS) wordt distributiepartner voor Nuance Dragon Medical One in Europa en Azië-Pacific

WENEN--(BUSINESS WIRE)--Speech Processing Solutions (SPS), de leider op het gebied van professioneel dicteren, heeft aangekondigd de krachten te bundelen met Nuance Communications. SPS wordt officiële distributeur van Nuance Dragon Medical One, de toonaangevende cloud-gebaseerde spraakherkenningsoplossing voor medische doeleinden, in Europa en Azië-Pacific.

One-stop-shop voor alle voice-to-text behoeften

Dankzij deze overeenkomst wordt SPS een one-stop-shop voor wederverkopers van oplossingen voor de gezondheidszorg, waaronder spraaktechnologie. Zo kunnen ze gezamenlijk hardware aanbieden voor het dicteren, de spraakherkenning en de transcriptie. De Nuance Dragon Medical One oplossing waarmee zorgverleners het volledige patiëntendossier met hun stem kunnen beheren, kan nu eenvoudig worden uitgebreid met workflowsoftware en daarbij gebruik makende van de gekende Philips SpeechMike-reeks.

Dr. Thomas Brauner, CEO van Speech Processing Solutions, legt uit: “Wij zijn er trots op dat wij distributeur van Nuance Dragon Medical One worden. Als toonaangevende spelers op onze respectieve vakgebieden kunnen wij dankzij de samenwerking met Nuance onze reseller partners marktleidende oplossingen uit één hand aanbieden en hun portfolio met cloudoplossingen voor hun klanten versterken.”

Meer dan spraakherkenning

Dr. Brauner voegt hieraan toe: “In combinatie met onze Philips SpeechExec Enterprise software kunnen auteurs efficiënter werken door de spraakherkende tekst samen met het audiobestand ter controle naar hun assistent te sturen in plaats van deze zelf na te lezen en te corrigeren. Deze combinatie maakt het mogelijk om zelfs opnames via spraakherkenning te verwerken die offline zijn gemaakt. Een uniek voordeel dat de mogelijkheden van de cloud-gebaseerde spraakherkenningoplossing uitbreidt.”

Meer mogelijkheden voor integratiepartners

SPS is niet alleen een belangrijke distributeur voor Nuance Dragon Medical One, maar ook voor Nuance Dragon Medical SpeechKit. Dragon Medical SpeechKit stelt ontwikkelaars en integrators in staat om klinische spraakherkenning te integreren in hun toepassingen voor de gezondheidszorg. Deze software development kit (SDK) maakt zo de integratie van Nuance Dragon Medical One mogelijk in elke softwareoplossing die in een ziekenhuis op een desktop of op mobiele toestellen geïnstalleerd is.

"We zijn verheugd om onze langdurige samenwerking met SPS uit te breiden door hen de distributie van Nuance Dragon Medical One in Europa en APAC toe te vertrouwen. Samen versnellen we de introductie en schaalbaarheid van cloud-gebaseerde spraakherkenningsoplossingen om ziekenhuizen te helpen bij hun digitale transformatie. Door spraakherkenning in de cloud aan te bieden, helpen we ziekenhuizen zich te concentreren op hun kerntaak: het leveren van kwaliteitszorg aan elke patiënt," zegt dr. Frederik Brabant, Vice President International Channel bij Nuance.

SPS blijft zich richten op het toeleveren van toonaangevende cloud-oplossingen en wil haar partners en klanten op een eenvoudige manier toegang verlenen tot deze oplossingen. De distributie van Nuance Dragon Medical One bouwt voort op de bewezen sterkte van Speech Processing Solutions: een wereldwijde aanwezigheid, een vlotte samenwerking met zijn distributiepartners en meer dan 65 jaar toewijding aan de spraak-naar-tekst markt.

Om meer te weten, ga naar: www.philips.com/dictation

Meer over Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) is een internationaal technologiebedrijf en een wereldleider op het gebied van dicteeroplossingen. Meer dan vier miljoen gebruikers wereldwijd werken met spraak-naar-tekst oplossingen ontwikkeld door SPS en verkocht onder de merknaam Philips. Deze oplossingen omvatten webgebaseerde en desktopworkflowsoftware en dicteerapparaten. Deze slimme oplossingen besparen de gebruikers tijd en stellen hen in staat zich te concentreren op hun hoofdtaken, waardoor hun bedrijf efficiënter, klantgerichter en winstgevender wordt.

SPS is gevestigd in het Oostenrijkse Wenen en heeft regionale kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, en België, en een netwerk van meer dan 1000 distributie- en reseller partners over de hele wereld.