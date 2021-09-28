東京電力電網株式會社就改善寮國國家電力公司電力設施管理專案簽署協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--9月22日，東京電力電網株式會社（總裁兼常務執行董事：Yoshinori Kaneko）與東京電力服務公司（總裁：Yasuhiro Kubo）、World Business Associates Co., Ltd.（總裁：Jun Sugiura）等三家公司共同成立合資企業。合資企業與日本國際協力機構（下稱“JICA”）就幫助寮國國家電力公司改善電力設施管理專案簽署協議。

2020年，寮國政府決定將寮國國家電力公司（下稱“EDL”）的輸電部門分離出來並成立寮國國家電力輸電公司（下稱“EDL-T”），專門負責寮國境內外的電力傳輸。隨著EDL-T成立，面對新的商業環境，公司需要與鄰國談判電力銷售合約，根據輸電協定管理委託輸電，並加強其配電業務。因此，出售公司高壓輸電部門並制定公司策略和商業計畫便成為非常緊迫的問題。

此外，該公司還必須解決一系列其他問題，例如在新的電價結構中制定和實施融資/投資計畫，以加強管理國內電力供應以及與鄰國的電力交換，改善管理效率，建立相關體系來培訓完成這些任務所需的人力資源等。

合資企業的每家出資公司都將發揮各自優勢，例如在日本國內外電力產業中的顧問服務和經驗、財務顧問經驗，以及與管理和人力資源開發有關的顧問服務經驗等，協助EDL加強其管理結構和能力，使其能夠自行解決面臨的各種問題。

東京電力集團(TEPCO Group)將繼續擔任JICA的「寮國電力政策顧問」（2020年及以後），合作參與JICA的「透過升級電網規範和加強執行系統來改善電力品質專案」（2021年及以後），以此為寮國的電力產業發展貢獻力量。

新聞稿：https://www.tepco.co.jp/en/hd/newsroom/press/archives/2021/20210922_02.html

寮國國家電力公司改善電力設施管理專案概要

1. 時期/適用地區範圍

2021年9月至2024年3月（暫訂）

寮國

2. 簽約夥伴

JICA

3. 目標

制定合適的企業策略及提高營運效率，加強人力資源管理和開發能力，並為加強財務規劃能力提供必要的支援，以強化EDL的經營和管理能力，最終支持寮國電力部門的永續發展。

4. 專案詳情

為制定品質管理制度改進計畫提供支援

為制定企業策略和相關計畫提供支援

為加強內部稽核制度、資訊揭露機制和監管制度提供支援

為制定部門發展計畫提供支援

為改善工作效率提供支援

為制定人力資源管理和發展計畫提供支援

培訓講師

為創建財務和電價計畫提供支援

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