东京电力电网株式会社就改善老挝国家电力公司电力设施管理项目签署协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--9月22日，东京电力电网株式会社（总裁兼常务执行董事：Yoshinori Kaneko）与东京电力服务公司（总裁：Yasuhiro Kubo）、World Business Associates Co., Ltd.（总裁：Jun Sugiura）等三家公司联合成立了一家合资企业。合资企业与日本国际协力机构（下称“JICA”）就帮助老挝国家电力公司改善电力设施管理项目签署了协议。

2020年，老挝政府决定将老挝国家电力公司（下称“EDL”）的输电部门剥离出来，成立老挝国家电力输电公司（下称“EDL-T”），专门负责老挝境内外的电力传输。随着EDL-T的成立，面对新的商业环境，公司需要与邻国谈判电力销售合同，根据输电协议管理委托输电，并加强其配电业务。因此，出售公司高压输电部门并制定公司战略和商业计划便成为非常紧迫的问题。

此外，该公司还必须解决一系列其他问题，例如在新的电价结构中制定和实施融资/投资计划以优化管理国内电力供应以及与邻国的电力交换，提高管理效率，建立相关体系来培训完成这些任务所需的人力资源等。

合资企业的每家出资公司都将发挥各自优势，例如在日本国内外电力行业中的咨询和经验、财务顾问经验，以及与管理和人力资源开发有关的咨询经验等，帮助EDL加强其管理结构和能力，使其能够自行解决面临的各种问题。

东京电力集团(TEPCO Group)将继续担任JICA的“老挝电力政策顾问”（2020年及以后），合作参与JICA的“通过升级电网规范和加强执行系统来提高电能质量项目”（2021年及以后），以此为老挝的电力行业发展做出贡献。

新闻稿：https://www.tepco.co.jp/en/hd/newsroom/press/archives/2021/20210922_02.html

老挝国家电力公司改善电力设施管理项目概要

1. 时间段/适用地区范围

2021年9月至2024年3月（暂定）

老挝

2. 签约伙伴

JICA

3. 目标

通过制定合适的企业战略及提高运营效率，加强人力资源管理和开发能力，并为加强财务规划能力提供必要的支持，以此来增强EDL的运营和管理能力，最终支持老挝电力部门的可持续发展。

4. 项目详情

为制定质量管理体系改进计划提供支持

为制定企业战略和相关计划提供支持

为加强内部审计系统、信息披露机制和监管系统提供支持

为制定部门发展计划提供支持

为提高工作效率提供支持

为制定人力资源管理和发展计划提供支持

培训讲师

为创建财务和电价计划提供支持

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