Swappable宣佈與Esports T1旗下Dota 2戰隊建立合作關係

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Swappable是為知名和獨家數位收藏品提供NFT（非同質化代幣）介面的公司，該公司宣佈與T1旗下Dota 2戰隊合作，後者是即將在羅馬尼亞布加勒斯特舉行的International 10-Dota 2世界錦標賽中的熱門電子競技團隊。

T1在全球擁有數百萬粉絲，其已不僅僅是一支電競團隊，而是成為流行文化現象。該團隊融合了源自於首爾和洛杉磯的最新生活型態、創意和態度。

根據雙方的合作安排，T1將在Swappable上舉行其NFT（數位收藏品）的首次拍賣活動，拍賣品為T1的經典合集(Genesis Collection)。首次拍賣活動將於9月24日（週五）開始，屆時T1將發佈一系列NFT拍賣品，每件NFT拍賣品都附帶實用功能，如接觸T1旗下Dota 2戰隊成員的特殊權利等等。請造訪Swappable以瞭解更多資訊。

TrustSwap營運長Ivan Anastassov表示：「我們很高興能與電競產業中的一流組織合作。這也是T1粉絲搶購這支傳奇隊伍史上首批數位收藏品的機會。

作為亞洲地區關注度極高的戰隊之一，T1已獲得參加The International 10世界錦標賽的資格。該賽事是巡迴錦標賽(Major Championship Circuit)中規模頂級並極負盛名的活動。頂尖選手將在這裡為4,000萬美元獎金展開廝殺，賽事獎金總額在電競產業中一枝獨秀。

關於T1

T1 Entertainment & Sports是全球性的電競合資企業，擁有並經營大獲成功的T1英雄聯盟(League of Legends, LoL)韓國賽區冠軍戰隊(LCK)，以及針對《要塞英雄》(Fortnite)、《Dota 2》、《PUBG》、《任天堂明星大亂鬥》(Super Smash Bros)、《爐石戰記》(Hearthstone)和《激鬥峽谷》(Wild Rift)等遊戲的其他電競戰隊。

關於Swappable

Swappable是TrustSwap推出的NFT介面，為知名藝術家和名人的拍賣提供便利。其目標是提供創造性的平臺，協助藝術家銷售作品，同時協助用戶尋找和收集稀有藝術品和數位收藏品。請造訪https://swappable.io以瞭解更多資訊。

關於TrustSwap

TrustSwap是一家區塊鏈企業，為去中心化金融(DeFi)生態系統提供創新的智慧合約服務，使加密貨幣界能夠以誠信和負責的方式進行交易。TrustSwap解決了與分割支付、認購、託管、鑄造、代幣/流動性鎖定、籌款和投資組合管理有關的若干問題。該公司最近收購了TheCryptoApp。請造訪https://trustswap.org以瞭解更多資訊。

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