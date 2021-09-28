Swappable宣布与Esports T1旗下Dota 2战队建立合作关系

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Swappable是一家面向知名和独家数字收藏品提供NFT（非同质化代币）接口的公司，该公司宣布与T1旗下Dota 2战队进行合作，后者是即将在罗马尼亚布加勒斯特举行的International 10-Dota 2世界锦标赛中的热门电子竞技团队。

T1在全球拥有数百万粉丝，其已不仅仅是一支电竞团队，而成为一种流行文化现象。该团队体现了生活方式、创造力和职业态度的有机融合，成员引入了来自首尔和洛杉矶的新鲜血液。

根据双方的合作安排，T1将在Swappable上举行其NFT（数字收藏品）的首次拍卖活动，拍品为T1的经典合集(Genesis Collection)。首次拍卖活动将于9月24日（周五）开始，届时T1将发布一系列NFT拍品，每件NFT拍品都附带有现实世界中的功能，如对T1旗下Dota 2战队成员的特殊访问权等等。请访问Swappable以了解更多信息。

TrustSwap首席运营官Ivan Anastassov表示：“我们很高兴能与电竞行业中的领先组织合作。双方的合作也为T1粉丝带来了抢购这支传奇队伍史上首批数字收藏品的机会。

作为亚洲地区关注度极高的战队之一，T1已获得了参加The International 10世界锦标赛的资格。该赛事是巡回锦标赛(Major Championship Circuit)中规模顶级并极负盛名的活动。顶尖选手将在这里为4,000万美元奖金池展开厮杀，赛事奖池总额在电竞行业一枝独秀。

关于T1

T1 Entertainment & Sports是一家全球性的电竞合资企业，拥有并运营着大获成功的T1英雄联盟(League of Legends, LoL)韩国赛区冠军战队(LCK)，以及针对《堡垒之夜》(Fortnite)、《Dota 2》、《PUBG》、《任天堂明星大乱斗》(Super Smash Bros)、《炉石传说》(Hearthstone)和《激斗峡谷》(Wild Rift)等游戏的其他电竞战队。

关于Swappable

Swappable是TrustSwap推出的一个NFT界面，为知名艺术家和名人的拍卖提供便利。其目标是提供一个创造性的平台，帮助艺术家销售其作品，同时帮助用户寻找和收集稀有艺术品和数字收藏品。请访问https://swappable.io以了解更多信息。

关于TrustSwap

TrustSwap是一家区块链企业，为去中心化金融(DeFi)生态系统提供创新的智能合约服务，使加密货币社区能够以诚信和负责的方式进行交易。TrustSwap解决了与分割支付、认购、托管、铸造、代币/流动性锁定、筹款和投资组合管理有关的若干问题。该公司最近收购了TheCryptoApp。请访问https://trustswap.org以了解更多信息。

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