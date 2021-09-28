武田年度全球企業社會責任(CSR)計畫新增四家合作夥伴，旨在幫助中低收入國家加強衛生系統

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（簡稱「武田」）今天宣布在其全球企業社會責任(CSR)計畫中新增四家合作夥伴。該計畫做出長期承諾，將加強衛生系統，改善開發中國家和新興國家中醫療保健服務對所有人的可及性。作為年度決策過程的一部分，武田全球員工投票決定將IntraHealth International、Jhpiego、Pathfinder International和世界糧食計畫署(WFP)選為全球企業社會責任計畫的新合作夥伴，此計畫目前在72個國家和地區為20個專案提供支援。

武田在2021會計年度對這些新合作夥伴的承諾包括：

向 IntraHealth International 提供 9.53億日圓 ，幫助該組織與馬利、塞內加爾和尼日的12所私立學校展開合作，增加經過培訓的合格護士的數量，為這些國家衛生工作者嚴重短缺的農村社區提供服務。在未來五年內，此專案將幫助私立學校與公共部門合作，獲得適當的認證，加強以能力為基礎的課程，建立有效的學習方法並為服務不足的地區培養研究生——以此確保每個地區的每個人都能獲得醫療保健服務。

提供 ，幫助該組織與馬利、塞內加爾和尼日的12所私立學校展開合作，增加經過培訓的合格護士的數量，為這些國家衛生工作者嚴重短缺的農村社區提供服務。在未來五年內，此專案將幫助私立學校與公共部門合作，獲得適當的認證，加強以能力為基礎的課程，建立有效的學習方法並為服務不足的地區培養研究生——以此確保每個地區的每個人都能獲得醫療保健服務。 向 Jhpiego 的iWIN專案提供 8.9億日圓 ，透過全面的、以婦女為中心的方法，修復印度碎片化的婦幼保健生態系統，幫助加速推動在預防孕產婦和新生兒死亡率和發病率方面所取得的進展。在未來五年內，此專案將促進印度特有模式的推廣，持續追蹤和利用有關孕婦健康的開創性資訊，以創造永續的新一代方法，在孕前、孕中和孕後實現協調一致、以患者為中心的護理。

的iWIN專案提供 ，透過全面的、以婦女為中心的方法，修復印度碎片化的婦幼保健生態系統，幫助加速推動在預防孕產婦和新生兒死亡率和發病率方面所取得的進展。在未來五年內，此專案將促進印度特有模式的推廣，持續追蹤和利用有關孕婦健康的開創性資訊，以創造永續的新一代方法，在孕前、孕中和孕後實現協調一致、以患者為中心的護理。 向 Pathfinder International 提供 10億日圓 ，提高婦女和女孩的領導力，以因應氣候變遷和緊急情況對婦女健康額外造成的嚴重影響。此專案在南亞和東南亞地區營運四年，在性別不平等和與氣候有關的危機降低婦女和女孩健康品質的地方，將婦女和女孩培養成為變革推動者。此專案將加強獲得公平保健服務的機會，幫助社區打造因應氣候衝擊的復原力，並幫助婦女開闢自己通往更健康未來的道路。

提供 ，提高婦女和女孩的領導力，以因應氣候變遷和緊急情況對婦女健康額外造成的嚴重影響。此專案在南亞和東南亞地區營運四年，在性別不平等和與氣候有關的危機降低婦女和女孩健康品質的地方，將婦女和女孩培養成為變革推動者。此專案將加強獲得公平保健服務的機會，幫助社區打造因應氣候衝擊的復原力，並幫助婦女開闢自己通往更健康未來的道路。 在未來五年內，向世界糧食計畫署的Boreas專案提供13億日圓。此專案將加強位於迦納阿克拉的聯合國人道救援應變倉庫(United Nations Humanitarian Response Depot)的能力，在西非17個國家更有效地接收、儲存和運輸對溫度敏感的衛生產品。此專案將建立一個區域物流知識中心(Logistics Knowledge Centre)，方便供應鏈專業人員和各國政府接受關於一流供應鏈實務的培訓，以確保他們更有能力應對和管理突發衛生緊急情況。

IntraHealth International總裁兼執行長Polly Dunford表示：「IntraHealth很高興與武田合作，解決馬利、塞內加爾和尼日農村社區缺乏訓練有素的護士的難題。這項合作夥伴關係將徹底改變私立護理學校的衛生工作者培訓，改善嚴重缺乏醫療服務的社區的衛生保健水準，吸引更優秀的年輕學生進入這一專業。」

Jhpiego總裁兼執行長Leslie Mancuso表示：「Jhpiego很高興贏得武田員工的信任，在印度中央邦實施Integrated Women in Health Network (iWIN)專案。令人鼓舞的是，我們都被一種共同的信念所激勵：所有婦女都有權利獲得能夠拯救生命的優質孕期護理。我們將攜手努力，透過提高護理品質和連續性，利用預測性分析和創新性融資，建立一個以母親為核心的、可擴展的孕產婦和新生兒衛生系統。」

Pathfinder International總裁兼執行長Lois Quam表示：「Pathfinder很榮幸與武田合作，共同促進婦女和女孩的領導力。該專案彰顯出武田的承諾，即增進人類健康並為世界創造更光明的未來。我們將提高南亞和東南亞地區婦女在改善健康和提升氣候復原力方面的領導力。」

世界糧食計畫署民營合作夥伴關係和募資主任Tim Hunter表示：「世界糧食計畫署很榮幸被武田員工選中，成為其及時且重要的全球企業社會責任計畫的一部分。新冠肺炎疫情的爆發為人類敲響了警鐘，各國需要為應對突發衛生事件做好準備並武裝起來。在武田的幫助下，我們的目標是在西非的17個國家提供關鍵支持——保護弱勢社區並建立能夠應對未來類似事件的能力。」

自2016年啟動以來，武田代表性的全球企業社會責任計畫已承諾向17個國際和非政府組織提供總計165億日圓，涵蓋72個國家和地區超過23個永續發展目標(SDG)的20個長期專案。每個專案都以其獨特的方式著重加強衛生系統，並與各國的國家衛生需求保持一致。這些為期四年至十年的資金承諾表明，永續的影響需要較長時間，面對衛生系統所面臨的複雜且長期存在的挑戰，不存在短期內快速解決的良方。

武田全球公司事務長Takako Ohyabu表示：「我們很高興與IntraHealth International、Jhpiego、Pathfinder International和世界糧食計畫署合作，增加合格衛生工作者的數量，改變供應鏈，解決氣候變遷、衝突和緊急情況對婦女健康的影響，並利用資料和數位技術改變孕產婦和新生兒的護理。我們所有新的夥伴關係都旨在解決各地區衛生系統目前面臨的特有挑戰，同時使社區有能力為未來做好準備。」

自2016年以來，武田的全球企業社會責任計畫合作夥伴關係取得了顯著進展：

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE: 4502/NYSE: TAK)是一家總部位於日本的以價值觀為基礎的研發驅動型跨國生物製藥翹楚，秉承我們對患者、員工和地球的承諾，武田致力於發現和交付轉變命運的藥品。武田專注於四大治療領域的藥物研發：腫瘤、罕見遺傳疾病和血液學、神經科學及胃腸病學(GI)領域，並針對血液製品及疫苗領域進行專項研發投入。我們始終專注於高度創新藥物的研發，透過開拓全新治療方案、增強合作研發引擎實力，打造一條穩健且形式多樣的產品管線，幫助改善人們的生活。我們的員工遍布於大約80個國家和地區，與當地醫療健康合作夥伴攜手，為全球患者帶來健康福音。如需瞭解更多資訊，請訪造https://www.takeda.com。

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