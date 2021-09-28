武田年度全球企业社会责任(CSR)计划新增四家合作伙伴，旨在帮助中低收入国家加强卫生系统

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（简称“武田”）今天宣布在其全球企业社会责任(CSR)计划中新增四家合作伙伴。该计划做出长期承诺，将加强卫生系统，改善发展中国家和新兴国家中医疗保健服务对所有人的可及性。作为年度决策过程的一部分，武田全球员工投票决定将IntraHealth International、Jhpiego、Pathfinder International和世界粮食计划署(WFP)选为全球企业社会责任计划的新合作伙伴，此计划目前在72个国家和地区为20个项目提供支持。

武田在2021财年对这些新合作伙伴的承诺包括：

向 IntraHealth International 提供 9.53亿日元 ，帮助该组织与马里、塞内加尔和尼日尔的12所私立学校开展合作，增加经过培训的合格护士的数量，为这些国家卫生工作者严重短缺的农村社区提供服务。在未来五年内，此项目将帮助私立学校与公共部门合作，获得适当的认证，加强以能力为基础的课程，创建有效的学习方法并为服务不足的地区培养研究生——以此确保每个地区的每个人都能获得医疗保健服务。

提供 ，帮助该组织与马里、塞内加尔和尼日尔的12所私立学校开展合作，增加经过培训的合格护士的数量，为这些国家卫生工作者严重短缺的农村社区提供服务。在未来五年内，此项目将帮助私立学校与公共部门合作，获得适当的认证，加强以能力为基础的课程，创建有效的学习方法并为服务不足的地区培养研究生——以此确保每个地区的每个人都能获得医疗保健服务。 向 Jhpiego 的iWIN项目提供 8.9亿日元 ，通过全面的、以妇女为中心的方法，修复印度碎片化的妇幼保健生态系统，帮助加速推进在预防孕产妇和新生儿死亡率和发病率方面所取得的进展。在未来五年内，此项目将促进印度特有模式的推广，持续跟踪和利用有关孕妇健康的开创性信息，以创造可持续的新一代方法，在孕前、孕中和孕后实现协调一致、以患者为中心的护理。

的iWIN项目提供 ，通过全面的、以妇女为中心的方法，修复印度碎片化的妇幼保健生态系统，帮助加速推进在预防孕产妇和新生儿死亡率和发病率方面所取得的进展。在未来五年内，此项目将促进印度特有模式的推广，持续跟踪和利用有关孕妇健康的开创性信息，以创造可持续的新一代方法，在孕前、孕中和孕后实现协调一致、以患者为中心的护理。 向 Pathfinder International 提供 10亿日元 ，提高妇女和女孩的领导力，以应对气候变化和紧急情况对妇女健康额外造成的严重影响。此项目在南亚和东南亚地区运营四年，在性别不平等和与气候有关的危机降低妇女和女孩健康质量的地方，将妇女和女孩培养成为变革推动者。此项目将加强获得公平保健服务的机会，帮助社区打造应对气候冲击的复原力，并帮助妇女开辟自己通往更健康未来的道路。

提供 ，提高妇女和女孩的领导力，以应对气候变化和紧急情况对妇女健康额外造成的严重影响。此项目在南亚和东南亚地区运营四年，在性别不平等和与气候有关的危机降低妇女和女孩健康质量的地方，将妇女和女孩培养成为变革推动者。此项目将加强获得公平保健服务的机会，帮助社区打造应对气候冲击的复原力，并帮助妇女开辟自己通往更健康未来的道路。 在未来五年内，向世界粮食计划署的Boreas项目提供13亿日元。此项目将加强位于加纳阿克拉的联合国人道主义应急仓库(United Nations Humanitarian Response Depot)的能力，在西非17个国家更有效地接收、储存和运输对温度敏感的卫生产品。此项目将建立一个区域物流知识中心(Logistics Knowledge Centre)，方便供应链专业人员和各国政府接受关于一流供应链实践的培训，以确保他们更有能力应对和管理突发卫生紧急情况。

IntraHealth International总裁兼首席执行官Polly Dunford表示：“IntraHealth很高兴与武田合作，解决马里、塞内加尔和尼日尔农村社区缺乏训练有素的护士的难题。这项合作伙伴关系将彻底改变私立护理学校的卫生工作者培训，改善严重缺乏医疗服务的社区的卫生保健水平，吸引更优秀的年轻学生进入这一专业。”

Jhpiego总裁兼首席执行官Leslie Mancuso表示：“Jhpiego很高兴赢得武田员工的信任，在印度中央邦实施Integrated Women in Health Network (iWIN)项目。令人鼓舞的是，我们都被一种共同的信念所激励：所有妇女都有权利获得能够拯救生命的优质孕期护理。我们将携手努力，通过提高护理质量和连续性，利用预测性分析和创新性融资，建立一个以母亲为核心的、可扩展的孕产妇和新生儿卫生系统。”

Pathfinder International总裁兼首席执行官Lois Quam表示：“Pathfinder很荣幸与武田合作，共同促进妇女和女孩的领导力。该项目彰显出武田的承诺，即增进人类健康并为世界创造更光明的未来。我们将提高南亚和东南亚地区妇女在改善健康和提升气候复原力方面的领导力。”

世界粮食计划署私营合作伙伴关系和筹资主任Tim Hunter表示：“世界粮食计划署很荣幸被武田员工选中，成为其及时且重要的全球企业社会责任计划的一部分。新冠肺炎疫情的爆发为人类敲响了警钟，各国需要为应对突发卫生事件做好准备并武装起来。在武田的帮助下，我们的目标是在西非的17个国家提供关键支持——保护弱势社区并建立能够应对未来类似事件的能力。”

自2016年启动以来，武田标志性的全球企业社会责任计划已承诺向17个国际和非政府组织提供总计165亿日元，涉及72个国家和地区超过23个可持续发展目标(SDG)的20个长期项目。每个项目都以其独特的方式着重加强卫生系统，并与各国的国家卫生需求保持一致。这些为期四年至十年的资金承诺表明，可持续的影响需要较长时间，面对卫生系统所面临的复杂且长期存在的挑战，不存在短期内快速解决的良方。

武田首席全球公司事务官Takako Ohyabu表示：“我们很高兴与IntraHealth International、Jhpiego、Pathfinder International和世界粮食计划署合作，增加合格卫生工作者的数量，改变供应链，解决气候变化、冲突和紧急情况对妇女健康的影响，并利用数据和数字技术改变孕产妇和新生儿的护理。我们所有新的伙伴关系都旨在解决各地区卫生系统目前面临的特有挑战，同时使社区有能力为未来做好准备。”

自2016年以来，武田的全球企业社会责任计划合作伙伴关系取得了显著进展：

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE: 4502/NYSE: TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，秉承我们对患者、员工和地球的承诺，武田致力于发现和交付转变命运的药品。武田专注于四大治疗领域的药物研发：肿瘤、罕见遗传疾病和血液学、神经科学及胃肠病学(GI)领域，并针对血液制品及疫苗领域进行专项研发投入。我们始终专注于高度创新药物的研发，通过开拓全新治疗方案、增强合作研发引擎实力，打造一条稳健且形式多样的产品管线，助力改善人们的生活。我们的员工遍布于大约80个国家和地区，与当地医疗健康合作伙伴携手，为全球患者带来健康福音。如需了解更多信息，请访问https://www.takeda.com。

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