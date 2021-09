Signifyd faz parceria com a Capital One para fornecer proteção de ponta contra fraude e elevar a receita de comércio eletrônico a novos patamares

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Signifyd está fazendo parceria com a Capital One para estender sua solução de Otimização de Taxa de Autorização para o ecossistema de pagamentos do banco, melhorando a experiência de compra para os consumidores e aumentando a receita dos varejistas, garantindo um aumento substancial nas transações on-line bem-sucedidas.

A parceria da Capital One com a Signifyd, líder de mercado em proteção contra fraude e abuso, ajudará a aumentar as taxas de autorização e minimizar o número de pedidos que são recusados ​​incorretamente devido à suspeita de fraude em cartões de crédito da Capital One. O resultado será maior receita e valor duradouro de clientes para varejistas, maior fidelidade do titular do cartão para a Capital One e compras on-line mais seguras para os consumidores.

A Signifyd está estendendo sua Otimização de Taxa de Autorização diretamente para a API Enhanced Decisioning Data da Capital One para fornecer inteligência de identidade em toda a jornada do comprador, ao mesmo tempo em que atinge um melhor equilíbrio entre conversão e proteção contra fraude. A mudança fornece à Capital One dados aprimorados e percepções de fraude para ajudar a determinar se uma transação deve ser aprovada ou recusada na autorização do banco. Com insights instantâneos da Signifyd Commerce Network na confirmação de compra, a Capital One pode aumentar as taxas de autorização e diminuir falsos declínios.

“ Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Capital One para resolver uma questão estratégica para o mundo do comércio eletrônico”, declarou Raj Ramanand, CEO da Signifyd. “ Os maiores sites de comércio eletrônico globalmente podem trabalhar diretamente com os emissores para otimizar suas taxas de autenticação, mas o que os outros comerciantes fazem? Eles vêm para a Signifyd porque podemos otimizar a aceitação do pagamento por meio de nossas integrações profundas de produtos em todo o ecossistema financeiro.”

Por meio da parceria Capital One e outros, a Signifyd é capaz de conectar com segurança dados de transações de comércio eletrônico da maior rede mundial de varejistas on-line para emissores de cartão, desbloqueando taxas de conversão mais altas e experiência superior do cliente.

Varejistas corporativos e bancos emissores de cartão enfrentam o desafio de falsos declínios no estágio de autorização desde o surgimento do comércio eletrônico. Os números contam a história:

Até um em cada oito dólares de comércio eletrônico são recusados ​​durante a autorização de pagamento, de acordo com The Economist.

As perdas devido a falsos declínios nos EUA crescerão para US$ 443 bilhões em 2021 segundo o Aite Group, mais dinheiro do que será perdido com a própria fraude.

O Grupo Aite também relatou que 62% dos comerciantes pesquisados ​​disseram que suas taxas de declínio falso aumentaram nos últimos dois anos.

O problema de falsos declínios tornou-se um ciclo vicioso em uma era em que os anéis de fraude estão se tornando mais sofisticados. Os criminosos avançaram seus ataques para estágios anteriores do processo de pagamento on-line enquanto recorrem à automação para realizar esses ataques. Os bancos e comerciantes reagiram recusando o pagamento na fase de autorização a taxas crescentes.

A experiência negativa do cliente resultante pode levar à perda de um comprador para o resto da vida e pode reduzir a fidelidade do cartão de crédito. Na verdade, dois terços dos consumidores disseram que parariam de comprar em um varejista on-line se tivessem um pedido recusado sem motivo aparente, de acordo com uma pesquisa Survata conduzida para a Signifyd.

“ Não há razão para que os comerciantes e bancos percam a oportunidade de criar experiências perfeitas para o cliente na finalização da compra”, afirmou Okan Ozaltin, gerente geral de soluções de pagamento da Signifyd. “ Trabalhar diretamente com bancos emissores como o Capital One significa que a Signifyd pode oferecer o tipo de proteção de comércio eletrônico que torna a vida melhor para os comerciantes e seus clientes fiéis.”

A solução de otimização da taxa de autorização da Signifyd tem fornecido resultados positivos de forma consistente desde que foi lançada há mais de um ano. Enquanto a solução permite que os emissores autorizem de 1% a 3% mais pedidos em média, os clientes da Signifyd que utilizam a análise de risco de pré-autorização têm visto uma melhoria muito maior nas taxas de autorização, reduzindo o percentual de pedidos fraudulentos que enviam aos bancos para aprovação. Por exemplo, o Walmart México notou um aumento percentual de dois dígitos nas transações aprovadas com a Plataforma de Proteção de Comércio da Signifyd e sua solução de Otimização de Taxa de Autorização.

“ Desde que implementamos a solução da Signifyd, vimos um aumento nas taxas de conversão e na satisfação do cliente”, destacou Blas Caraballo, vice-presidente de pagamentos digitais e serviços financeiros do Walmart México.

A parceria com a Capital One marca a mais recente integração da solução de Otimização de Taxa de Autorização da Signifyd, que continua sendo implementada globalmente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.