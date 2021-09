PPRO oferece integração à PayPal Commerce Platform para PSPs do mundo inteiro

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A PPRO anuncia hoje sua integração à PayPal Commerce Platform.

A mudança consolida ainda mais a posição de liderança da PPRO como um dos fornecedores preferenciais de infraestrutura de pagamentos locais para prestadores de serviços de pagamento (payment service providers, PSPs), bancos e gateways.

Com a integração da PPRO, seus clientes podem reduzir consideravelmente o tempo para integrar soluções da PayPal Commerce Platform e possibilitar acesso à PayPal Wallet. A novidade oferece aos clientes da PPRO a oportunidade de habilitar a seus comerciantes acesso à base da PayPal de mais de 403 milhões de contas de usuários ativas em 200 mercados.

Claire Gates, diretora comercial da PPRO, comentou: “A notícia de hoje marca um grande avanço no relacionamento duradouro entre a PPRO e a PayPal. A integração da plataforma da PPRO oferece claros benefícios a parceiros, que passam a economizar tempo e dinheiro, e contar com a qualidade de integrações de formas de pagamento que levam a altas taxas de conversão. Com o acréscimo da PayPal Commerce Platform — e a capacidade de oferecer a PayPal Wallet — esta oferta não pode ser ignorada por ninguém que opere no comércio eletrônico mundial”.

Ao realizarem parcerias com a PPRO, PSPs, bancos, plataformas e empresas que possuem plataformas de pagamento se beneficiam não só do acesso à PayPal Commerce Platform, mas também com uma grande variedade de formas de pagamento locais (local payment methods, LPMs) em todo o mundo. A experiência da PPRO em pagamentos globais, sua plataforma projetada para desempenho e inovação, e o valor da rede de LPMs e PSPs da PPRO podem ser acessados com um único contrato e uma única integração. Essa simplicidade acaba com complexidades relativas a pagamentos locais, acelera o acesso ao mercado e ajuda a aumentar as vendas para comerciantes.

A PPRO e a PayPal realizarão uma transmissão ao vivo no dia 7 de outubro de 2021 às 11h30 CEST (6h30 no horário de Brasília) para comentar sua parceria e como empresas do mundo inteiro podem aumentar suas taxas de conversão oferecendo a forma de pagamento que os clientes conhecem e confiam.

A PPRO se estabeleceu como uma das fornecedoras de infraestrutura de pagamentos locais mais confiáveis no espaço de pagamentos internacionais e ajuda a promover o crescimento internacional para prestadores de serviços de pagamento, bancos, gateways e empresas que possuem plataformas de pagamento.

A notícia da integração à PayPal Commerce Platform ocorre após a PPRO ter anunciado neste ano que obteve um investimento de US$ 180 milhões, o que elevou o valor total da empresa para mais de US$ 1 bilhão.

