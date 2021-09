Biolog-id et Fujicom s’unissent pour distribuer Biolog Transfusion Solution sur le marché brésilien

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Biolog-id, fournisseur global de solutions en santé connectées, et Fujicom, distributeur national de produits et de services médico-hospitaliers de haute qualité, signent un partenariat pour offrir Biolog Transfusion Solution sur le marché brésilien.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de la santé, Fujicom est un fournisseur majeur sur le marché en proposant des équipements médicaux de haute technologie. A travers tout le Brésil, l’entreprise fournit plus de 500 clients tels que des centres de transfusion sanguine, des banques de sang publiques et privés, des hôpitaux et des cliniques, avec des produits révolutionnaires et innovants.

Flexible et fiable, l’offre Biolog Transfusion Solution combine des logiciels, des équipements et des étiquettes RFID offrant une solution complète pour la traçabilité des produits sanguins, de la collecte aux banques de sang des hôpitaux. Articulée autour de plusieurs modules (Processing, Inventory et Transport), elle couvre chaque domaine d’application de la chaîne transfusionnelle et optimise la gestion de ces ressources médicales vitales tout en amélioration l’efficience opérationnelle.

« De par son cœur de métier et son expérience reconnue, Fujicom est sans conteste un acteur incontournable du marché transfusionnel brésilien. Nous sommes très heureux de pouvoir coopérer avec eux », explique Philippe Jacquet, Directeur exécutif des ventes EMEA/LATAM chez biolog-id. « Plusieurs opportunités ont déjà été identifiées et nous sommes confiants qu’au cours des prochaines semaines, Fujicom saura les conduire vers une conclusion commerciale favorable menant à leur implémentation ».

« L’arrivée de la solution innovante de biolog-id sur le marché brésilien va favoriser l’amélioration de la traçabilité et du contrôle des processus qui restent encore non-automatisés », souligne Sandra Fujita, Directrice commerciale chez Fujicom. « Basée sur la technologie RFID, elle assurera à nos clients une gestion plus efficace de leurs stocks de produits en améliorant l’efficience opérationnelle et la qualité des services fournis ».

Comme annoncé précedemment, biolog-id et Fujicom s’appuieront sur l’expertise de SBS Consultores system - un éditeur de logiciels renommé dans le domaine de la transfusion – pour intégrer et implémenter Biolog Transfusion Solution tout en assurant un support sur site.

A propos de biolog-id :

Biolog-id développe et met en œuvre des solutions innovantes qui transforment numériquement les processus de routine en données numériques exploitables, soutenant les décisions opérationnelles et stratégiques relatives aux produits thérapeutiques sensibles. L'information générée par les solutions de biolog-id est accessible aux professionnels de la santé en tout temps, pour améliorer l'efficacité de leurs processus, leurs conditions de travail et in fine, la sécurité des produits thérapeutiques administrés aux patients. La plate-forme brevetée de biolog-id est utilisée en Amérique du Nord, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son fondateur, ses dirigeants et les fonds Xerys. Xerys Invest est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd’hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales.

Pour plus de renseignements : https://www.biolog-id.com/

A propos de Fujicom :

Fujicom, l’une des entreprises du groupe Fujita, présente depuis plus de 40 ans dans le domaine de la santé, opère sur tout le territoire brésilien en commercialisant des technologies, des produits, des solutions et des services médico-hospitaliers de qualité. Avec son siège social à Fortaleza et ses filiales à São Paulo et Paraíba, en plus de ses représentants dans tout le pays, Fujicom sert plus de 500 clients à travers tout le pays tels que des centres de transfusion sanguine, des banques de sang publiques et privés, des hôpitaux et des cliniques. Au Brésil, l’entreprise entretient des partenariats exclusifs avec des fabricants internationaux qui investissent constamment dans le développement de nouvelles technologies pour leurs produits et qui partagent un même objectif : excellence et innovation. Pour plus de renseignements : www.fujicom.com.br