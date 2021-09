Biolog-id e Fujicom unem forças para distribuir a Solução Biolog Transfusion no mercado brasileiro

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Biolog-id, provedora global de serviços de soluções de saúde conectadas, e a Fujicom, distribuidora nacional de produtos e serviços médico-hospitalares de alta qualidade, firmam parceria para oferecer a Solução Biolog Transfusion no mercado brasileiro.

Com mais de 40 anos de experiência no setor de saúde, a Fujicom é um fornecedor líder no mercado, fornecendo equipamentos médicos de alta tecnologia. Em todo o Brasil, a empresa oferece produtos inovadores a mais de 500 clientes, como hemocentros, bancos de sangue públicos e privados, hospitais e clínicas.

Flexível e segura, a Solução Biolog Transfusion combina software, equipamento e etiquetas RFID, oferecendo uma solução abrangente para rastreabilidade de componentes sanguíneos desde a coleta até os bancos de sangue do hospital. Dividida em vários módulos (Processamento, Inventário e Transporte) que abordam cada área de aplicação do ciclo do sangue, esta solução otimiza a gestão dos recursos médicos que salvam vidas ao mesmo tempo que aumenta a eficiência operacional.

“ Devido ao seu core business e sua reconhecida experiência, a Fujicom é, sem dúvida, um player-chave no mercado brasileiro de transfusão. Estamos muito satisfeitos em cooperar com eles.” explica Philippe Jacquet, Diretor Executivo de Vendas EMEA / LATAM da biolog-id. “ Várias oportunidades já foram identificadas e estamos confiantes que nos próximos meses, a Fujicom as administrará em direção a uma conclusão e implementação positivas”.

“ A chegada da solução inovadora da biolog-id ao mercado brasileiro de bancos de sangue promoverá a melhoria da rastreabilidade e controle de processos que ainda não são automatizados”, destaca Sandra Fujita, Diretora Comercial da Fujicom. “ Com base na tecnologia RFID, vai garantir aos nossos clientes uma gestão mais eficiente do seu inventário de produtos, melhorando a rentabilidade e a qualidade dos serviços prestados.

Conforme anunciado anteriormente, a biolog-id e a Fujicom contarão com a expertise do sistema SBS Consultores - uma empresa brasileira de software líder e bem estabelecida no setor de Hemoterapia/hematologia - para integrar e implementar a Solução Biolog Transfusion e fornecer suporte no local.

Sobre biolog-id:

A Biolog-id desenvolve e implementa soluções inovadoras, que transformam digitalmente processos de rotina em dados acessíveis, apoiando melhores decisões operacionais e estratégicas para produtos terapêuticos sensíveis: hemoderivados (glóbulos vermelhos, plaquetas, plasma), quimioterapias, nutrição parenteral.

As informações geradas pelas soluções biolog-id estão à disposição dos Profissionais da Saúde a qualquer momento, potencializando a eficiência de seus processos, condições de trabalho e, em última instância, a segurança da terapêutica administrada aos pacientes.

A plataforma patenteada da Biolog-id é utilizada na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Índia e Ásia-Pacífico. Biolog-id é propriedade de seu fundador, administradores e Fundos Xerys. Xerys Invest é uma empresa de investimento francesa principalmente posicionada em setores de tendência que incluem saúde e ciências da vida, energia renovável / GreenTech e novas tecnologias digitais.

URL da empresa: www.biolog-id.com

Sobre a Fujicom:

A Fujicom, uma das empresas do Grupo Fujita com mais de 40 anos de presença na área de saúde, atua em todo o Brasil na comercialização de tecnologias, produtos, soluções e serviços médico-hospitalares premium. Com sede em Fortaleza e filiais em São Paulo e Paraíba, além de representantes em todo o país, a Fujicom atende mais de 500 clientes em todo o país, como hemocentros, bancos de sangue públicos e privados, hospitais e clínicas.

No Brasil, possui parcerias exclusivas com fabricantes internacionais que investem constantemente no desenvolvimento de tecnologias para seus produtos e compartilham o mesmo objetivo: Excelência e Inovação.

URL da empresa: www.fujicom.com.br