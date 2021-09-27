旅發局與亞洲頂尖娛樂媒體公司CJ ENM簽署三年合作備忘錄 安排韓劇、綜藝來港取景 冀掀追劇熱潮助疫後吸客

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  • 香港旅遊發展局主席彭耀佳博士（圖右）見證香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生（圖左）與CJ ENM娛樂媒體廣告方案部執行副總裁李相武先生於網上簽署諒解備忘錄。

  • 香港旅遊發展局主席彭耀佳博士見證香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生與CJ ENM娛樂媒體廣告方案部執行副總裁李相武先生（圖）於網上簽署諒解備忘錄。

香港--()--(美國商業資訊)--香港旅遊發展局（旅發局）與亞洲頂尖娛樂媒體公司CJ ENM簽署長達三年的諒解備忘錄，雙方計劃於國際旅遊恢復後，合作安排韓國劇集及綜藝節目來港取景。今次合作讓旅發局成為全球首個旅遊推廣機構跟CJ ENM簽訂同類備忘錄，有望將香港的魅力帶到世界各地觀衆家中，藉此吸引更多韓流粉絲，在旅遊重啟時到訪香港取景地點朝聖，掀起香港旅遊熱潮。

根據旅發局與總部設於首爾的CJ ENM公司所簽署的諒解備忘錄，於2022年至2024年期間，CJ ENM將會於不同類型的電視節目中，注入香港的獨特文化和精彩體驗。作為合作夥伴，旅發局將與CJ ENM緊密合作，就節目的取景地點以及香港地道文化的呈現提供意見，令香港成為一眾韓迷追捧的旅遊熱點。

CJ ENM的原創節目製作水平甚高，發行範圍遍及全球逾200個國家，近年更透過與不同國際影視串流平台合作，接觸全球觀眾。CJ ENM出品的電視節目廣受歡迎，好評如潮的經典作品包括《愛的迫降》及《鬼怪：孤單又燦爛的神》，近期大熱作品有《機智醫生生活》、《黑道律師文森佐》、《尹食堂》及《新西遊記》等。

旅發局主席彭耀佳博士日前見證旅發局總幹事程鼎一先生，與CJ ENM娛樂媒體廣告方案部執行副總裁李相武先生，於網上簽署諒解備忘錄。

彭耀佳博士表示：「旅發局很榮幸成為全球首個旅遊推廣機構跟CJ ENM簽訂這類型的策略性備忘錄。我們希望全球觀眾在觀看韓劇或綜藝節目的同時，亦能夠欣賞到香港獨有的風景及文化。我們預計，當國際旅遊重啟時，旅遊業競爭將會相當激烈。因此，旅發局必須為競爭作好部署，率先落實與具影響力的娛樂媒體合作，以維持香港的國際曝光。」

CJ ENM李相武先生表示：「我們很高興能與香港旅遊發展局合作，向喜愛我們大熱劇集及綜藝節目的觀眾，展示香港的魅力和迷人之處。CJ ENM的原創節目已具相當國際影響力，這次合作有利於我們的優質內容持續走向國際舞台。」

Contacts

香港旅遊發展局
蘇玉立小姐
電郵：vanessa.so@hktb.com

CJ ENM HK
林永來先生
電郵：patrick.lim@cj.net

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