旅發局與亞洲頂尖娛樂媒體公司CJ ENM簽署三年合作備忘錄 安排韓劇、綜藝來港取景 冀掀追劇熱潮助疫後吸客

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--香港旅遊發展局（旅發局）與亞洲頂尖娛樂媒體公司CJ ENM簽署長達三年的諒解備忘錄，雙方計劃於國際旅遊恢復後，合作安排韓國劇集及綜藝節目來港取景。今次合作讓旅發局成為全球首個旅遊推廣機構跟CJ ENM簽訂同類備忘錄，有望將香港的魅力帶到世界各地觀衆家中，藉此吸引更多韓流粉絲，在旅遊重啟時到訪香港取景地點朝聖，掀起香港旅遊熱潮。

根據旅發局與總部設於首爾的CJ ENM公司所簽署的諒解備忘錄，於2022年至2024年期間，CJ ENM將會於不同類型的電視節目中，注入香港的獨特文化和精彩體驗。作為合作夥伴，旅發局將與CJ ENM緊密合作，就節目的取景地點以及香港地道文化的呈現提供意見，令香港成為一眾韓迷追捧的旅遊熱點。

CJ ENM的原創節目製作水平甚高，發行範圍遍及全球逾200個國家，近年更透過與不同國際影視串流平台合作，接觸全球觀眾。CJ ENM出品的電視節目廣受歡迎，好評如潮的經典作品包括《愛的迫降》及《鬼怪：孤單又燦爛的神》，近期大熱作品有《機智醫生生活》、《黑道律師文森佐》、《尹食堂》及《新西遊記》等。

旅發局主席彭耀佳博士日前見證旅發局總幹事程鼎一先生，與CJ ENM娛樂媒體廣告方案部執行副總裁李相武先生，於網上簽署諒解備忘錄。

彭耀佳博士表示：「旅發局很榮幸成為全球首個旅遊推廣機構跟CJ ENM簽訂這類型的策略性備忘錄。我們希望全球觀眾在觀看韓劇或綜藝節目的同時，亦能夠欣賞到香港獨有的風景及文化。我們預計，當國際旅遊重啟時，旅遊業競爭將會相當激烈。因此，旅發局必須為競爭作好部署，率先落實與具影響力的娛樂媒體合作，以維持香港的國際曝光。」

CJ ENM李相武先生表示：「我們很高興能與香港旅遊發展局合作，向喜愛我們大熱劇集及綜藝節目的觀眾，展示香港的魅力和迷人之處。CJ ENM的原創節目已具相當國際影響力，這次合作有利於我們的優質內容持續走向國際舞台。」