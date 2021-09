TotalEnergies et Safran nouent un partenariat stratégique pour accélérer la décarbonation du secteur aérien

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Safran ont signé un partenariat stratégique en vue de développer ensemble des solutions techniques et commerciales pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien.

En ligne avec l’ambition de neutralité carbone à horizon 2050 des deux entreprises, ce partenariat majeur vise à accélérer la réduction des émissions de CO 2 du secteur, dans laquelle les carburants aériens durables (appelés également « Sustainable Aviation Fuel » ou SAF) jouent un rôle essentiel.

Le champ de collaboration s’appuie sur les domaines respectifs d’excellence et d’expertise de Safran et de TotalEnergies pour le développement et l’utilisation de ces carburants et acquérir une vision commune et complète des filières et des usages, en intégrant les objectifs de développement durable dans leur ensemble.

Ce partenariat vise, à court terme, à obtenir une compatibilité des moteurs actuels avec un taux d’incorporation allant jusque 100% de SAF et à plus long terme, optimiser l’efficacité énergétique et environnementale des couples moteurs/carburants.

Cette collaboration pourra s’étendre à d’autres sujets tels que l’adaptation des systèmes carburants aux SAF ou encore le développement de batteries de nouvelle génération pour les moteurs électriques.

Le partenariat se décline en trois volets :

Recherche, Technologie & Innovation matérialisé par le développement de briques technologiques validées par des essais d’ensembles propulsifs au sol et par des démonstrations d’essais moteurs en vol ;

Approvisionnement en carburants aériens durables, produits en France par TotalEnergies, pour la décarbonation des essais des moteurs d’avions et d’hélicoptères de Safran sur ses sites français.

Dialogue & Promotion à travers des actions de sensibilisation auprès des acteurs publics et privés au niveau national, européen et international.

Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Safran pour contribuer à relever, ensemble, le défi de la décarbonation du secteur aérien. Cette alliance stratégique participe à l’émergence d’une filière française de carburants aériens durables et à l’électrification de l’aéronautique. TotalEnergies est résolument engagé à réduire ses propres émissions de carbone et à accompagner ses clients à en faire de même en leur proposant des solutions technologiques innovantes et adaptées. Nous avons la conviction qu’une coopération de l’ensemble des acteurs du secteur aérien est nécessaire pour atteindre les objectifs de transition énergétique vers la neutralité carbone ».

Olivier Andriès, Directeur général de Safran a déclaré : « Je me félicite de cet accord qui s’inscrit dans la stratégie volontariste de Safran de décarbonation de l’aviation. Notre ambition est de développer des technologies de rupture pour des moteurs ultra-efficaces, 20 % plus sobres que le moteur LEAP actuel et 100 % compatibles avec les carburants durables. Cette coopération avec TotalEnergies démontre notre engagement de limiter notre empreinte environnementale, de contribuer à la neutralité carbone du secteur aérien, et de préserver ainsi ce mode de transport essentiel à la vie économique, sociale et culturelle ».

Les carburants aériens durables sont une des solutions immédiatement disponibles pour une réduction significative des émissions de CO 2 du transport aérien car incorporables dès à présent à hauteur de 50 % sans modification des infrastructures logistiques, des avions ou des moteurs existants. Safran est un acteur clé de projets visant à permettre une incorporation à 100 % de SAF dans les aéronefs existants.

La législation française prévoit aujourd’hui l’incorporation de 1 % de biocarburant sur tous les vols au départ de France à partir de 2022, tandis que la Commission européenne porte l’ambition d’incorporer 2 % de SAF en 2025 et 5 % en 2030, dans le cadre du pacte vert européen.

***

TotalEnergies et l’Aviation

Avec près de 280 compagnies aériennes approvisionnées sur plus de 300 aéroports à travers le monde, TotalEnergies est un des leaders de l’avitaillement en carburant aérien en France, en Europe et en Afrique. La Compagnie propose une offre complète de produits (SAF, Jet A-1, Avgas) et de services adaptés aux besoins de chacun de ses clients : aviation d’affaires ou de loisirs, industrie aéronautique, aéroports, compagnies aériennes…

TotalEnergies est engagée dans de nombreuses initiatives de production et de commercialisation de carburants aériens durables, en partenariat avec les entreprises du secteur aéronautique. Une Business Unit Renewable Fuels a été créée en 2021, entièrement dédiée au développement des carburants renouvelables. Une nouvelle étape a été franchie en mai 2021 avec la réalisation du premier vol long-courrier alimenté par du carburant aérien durable, produit par TotalEnergies en France.

En développant et en soutenant ainsi l’émergence d’une filière de carburants aériens durables, TotalEnergies confirme le rôle moteur de la France et de l’Europe pour accompagner l’innovation dans la transition énergétique et environnementale.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

A propos de Safran

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. Pour plus d’informations : https://www.safran-group.com/fr/ Suivez @Safran sur Twitter

