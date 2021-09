NuScale Power tekent memorandum van overeenstemming met KGHM en PBE om SMR-implementatie in Polen te verkennen

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) en Piela Business Engineering (PBE) hebben vandaag aangekondigd dat de drie bedrijven een memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding, MOU) hebben ondertekend om de inzet van de kleine modulaire reactortechnologie (small modular reactor, SMR) van NuScale als een oplossing voor het hergebruik van kolen te onderzoeken voor bestaande kolencentrales en elektriciteit en warmte voor de industriële processen van KGHM in Polen. KGHM is een in Polen gevestigde leider op het gebied van koper- en zilverproductie en PBE is een in Polen gevestigd adviesbureau dat gespecialiseerd is in advies op het gebied van bedrijfsengineering. Deze overeenkomst toont internationale interesse in het gebruik van de SMR-technologie van NuScale om schone, betrouwbare en betaalbare energie te produceren.

In het kader van het MOU zal NuScale het onderzoek door KGHM en PBE ondersteunen van de SMR-technologie van NuScale als een oplossing voor het repowering/hergebruiken van kolen voor bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales en meer in het algemeen voor de implementatie van nieuwe kerncentrales, evenals voor energie ter ondersteuning van industriële activiteiten in Polen. Het onderzoek omvat een analyse van technische, economische, juridische, regelgevende, financiële en organisatorische factoren.

“NuScale is verheugd om samen te werken met KGHM en PBE bij de mogelijke inzet van NuScale Power-centrales in Polen”, zei John Hopkins, voorzitter en CEO van NuScale Power. “De pensionering van verouderende kolencentrales leidt tot veranderingen in energieopwekking, infrastructuurbehoeften en arbeidskansen. De SMR-technologie van NuScale is een ideale flexibele oplossing voor schone energie om oude kolengestookte elektriciteitscentrales opnieuw te gebruiken en, belangrijker nog, het bekwame personeel van de elektriciteitscentrale in deze Poolse gemeenschappen te behouden en om te scholen.”

“De veranderingen in het klimaat dwingen ons tot daadkrachtige maatregelen. We voelen nu al de impact, ook in financiële zin, die onder meer samenhangt met de stijging van de energieprijzen. De bouw van kleine kernreactoren tegen 2030 is een solide verklaring en een onderdeel van onze energietransformatie. We zijn pioniers in Polen, aangezien we verwachten dat de eerste van onze kerncentrales in 2029 beschikbaar zullen komen”, zei Marcin Chludziński, voorzitter van de raad van bestuur van KGHM Polska Miedź S.A., “De SMR-technologie zal ons niet alleen helpen om het milieu te beschermen maar verlaagt ook aanzienlijk de kosten van onze bedrijfsvoering. Dit is een van de onlangs aangekondigde initiatieven om het bedrijf te laten groeien en we zijn van plan om commercieel stroom op te wekken om te helpen bij de groene transformatie van Polen en om de kosten voor het gemiddelde huishouden te verlagen”, voegde president Chludziński eraan toe.

“Met de toekomstige energiesector speelt het ontwerpen van modulaire energiebronnen een uitzonderlijk belangrijke rol”, zei Piotr Piela, oprichter en Managing Partner van PBE. “Dit is de reden waarom de SMR, die niet concurrerend is maar echt complementair is aan grote kernreactoren, niet alleen een cruciaal onderdeel is dat past bij de energietransformatie van Polen en vele andere landen van de Europese Unie (EU) die afhankelijke zijn van fossiele brandstoffen. Het wordt ook beschouwd als de ‘technologie van gemeenschappelijk belang’, wat essentieel is om de Pan-Europese Green Deal met succes te implementeren.”

In augustus 2020 schreef NuScale geschiedenis als de eerste en enige SMR die ontwerpgoedkeuring ontving van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission en in juli 2021 publiceerde de commissie de voorgestelde regel die het NuScale-ontwerp zou certificeren. Een cruciale stap in de richting van de constructie en implementatie van deze SMR-technologie. Het programma van het bedrijf behoudt een krachtig elan richting commercialisatie van zijn SMR-technologie, inclusief ontwikkeling van de toeleveringsketen, standaard centrale-ontwerp, planning van opleveringsactiviteiten voor de centrale, en plannen voor de opstart en inbedrijfstelling van de centrale.

Over NuScale Power

NuScale Power heeft een nucleaire energiecentrale met nieuwe modulaire lichte waterreactor ontwikkeld om energie te leveren voor stroomopwekking, stadsverwarming, waterontzilting, waterstofproductie en andere proceswarmtetoepassingen. In het ontwerp van deze baanbrekende kleine modulaire reactor (SMR) is een NuScale Power Module™ opgenomen. Deze is volledig in de fabriek vervaardigd en in staat om 77 MW aan elektriciteit te genereren met behulp van een veiligere, kleinere en schaalbare versie van drukwaterreactor-technologie. Het schaalbare ontwerp van NuScale – energiecentrales die tot vier, zes of 12 individuele energiemodules kan omvatten – biedt de voordelen van koolstofvrije energie en vermindert de financiële verplichtingen die zijn verbonden aan nucleaire faciliteiten van gigawatt-omvang. De meerderheidsinvesteerder in NuScale is Fluor Corporation, een mondiaal engineering-, aanbestedings- en constructiebedrijf met 70 jaar ervaring op het gebied van commerciële nucleaire energie.

Het hoofdkwartier van NuScale is gevestigd in Portland, OR en het bedrijf heeft vestigingen in Corvallis, OR, Rockville, MD, Charlotte, NC, Richland, WA, en London, VK. Volg ons op Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power en Instagram: nuscale_power. Bezoek de website van NuScale Power.

Over KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM is betrokken bij de winning en verwerking van waardevolle natuurlijke hulpbronnen. In het hart ervan bevindt zich de grootste koperertsafzetting van Europa, gelegen in het zuidwesten van Polen. Door onze strategie voort te zetten versterken we stelselmatig de internationale positie van KGHM. Momenteel heeft het bedrijf een geografisch gediversifieerd mijnprojectprofiel. Het heeft vestigingen op drie continenten, in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De door KGHM gecontroleerde koperertsbronnen garanderen het bedrijf een leidende positie in de mijnbouw. Onze portefeuille omvat metalen zoals molybdeen, palladium en nikkel, wat de weg vrijmaakt voor KGHM om een sterke positie te verwerven in de gediversifieerde mijnindustrie van de wereld. www.kghm.com

Over Piela Business Engineering

Piela Business Engineering is een in Polen gevestigd adviesbureau dat strategisch, operationeel, technisch en regelgevend advies levert, voornamelijk gericht op de energie- en chemische sectoren. Al meer dan 20 jaar nemen de experts van PBE deel aan de processen met betrekking tot de klimaat- en energietransformatie, en de implementatie van de circulaire economie. Ze werken voor overheden, financiële instellingen, regelgevers en ondernemingen in Polen en in het buitenland. De gerealiseerde projecten omvatten beleidsnota’s, strategische studies, haalbaarheidsstudies, maar ook volledige voorbereiding van investeringsprojecten voor implementatie.

De experts van PBE zijn sinds begin 2009 betrokken bij de ontwikkeling van het kernenergieprogramma in Polen. www.pbe-molecule.com

